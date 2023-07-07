هل بول الإبل يعالج الأمراض.. أحمد كريمة يحسم الأمر

رد الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على سؤال "هل هناك علاج ببول الإبل" وقال إن بعض الناس لا يفقهون التشريع الإسلامي، وأن العلاج ببول الإبل كان في حالة واحدة فقط بعهد الرسول.

وأضاف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، خلال حواره ببرنامج علامة استفهام، أنه لم يثبت أن هناك صاحبي بعهد الرسول صلى الله عليه وسلم، تداوى ببول الإبل.

وحكي قصة العلاج ببول الإبل، وقال: "هناك جماعة جاءت تعلن إسلامها، واشتكوا من تغير المناخ في المدينة، ومنهم من أصيب بـ الحمى، والرسول وجههم بتناول لبن الإبل وبعد ذلك بول الإبل، وهذه الواقعة واحدة وليست تشريع".