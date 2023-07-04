أحمد كريمة: يحرم بالتأكيد إنشاء جماعات وتنظيمات في المجتمع المسلم

علق الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، ثورة 30 يونيو وذكرى بيان 3 يوليو الذي انقذ مصر من جماعة الإخوان الإرهابية.

وقال أحمد كريمة في حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية ، :"" يحرم تحريما مؤكدا وقطعيا إنشاء جماعات وفرق وطرق وميليشيات وتنظيمات في المجتمع المسلم ".

وأضاف أحمد كريمة:" الإخوان يتحدثون عن استاذية العالم وتطبيق الشريعة الإسلامية وهو كاذبون ولن يحققوا شيء ".

وتابع أحمد كريمة :" ميليشيات خيرت الشاطر قامت باستعراض قتالي في ساحة جامعة الازهر قبل ثورة 30 يونيو وجامعة الازهر صرح تعليمي لا علاقة له بالسياسة مطلقا".

واكمل احمد كريمة :" الأزهر الشريف قام على التنوع العلمي والفكري وهو مؤسسة تقوم على نشر تعاليم الإسلام بعيدا عن الطائفية".

ولفت أحمد كريمة :" الإخوان يدعون رغبتهم في تطبيق الشريعة الإسلامية، ومصر هي مجتمع مسلم يطبق الشريعة الإسلامية في الأساس ".