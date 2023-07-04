عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد كريمة: يحرم بالتأكيد إنشاء جماعات وتنظيمات في المجتمع المسلم

أحمد كريمة
أحمد كريمة

علق الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، ثورة 30 يونيو وذكرى بيان 3 يوليو الذي انقذ مصر من جماعة الإخوان الإرهابية. 

 

من ثمار 30 يونيو.. مشروع التأمين الصحي الشامل بأسوان

لميس الحديدي عن حج الميتافيرس: فوجئت بنفسي تريند يوم 30 يونيو 

وقال أحمد كريمة في حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية ، :"" يحرم تحريما مؤكدا وقطعيا إنشاء جماعات وفرق وطرق وميليشيات وتنظيمات في المجتمع المسلم ".

 

وأضاف أحمد كريمة:" الإخوان يتحدثون عن استاذية العالم وتطبيق الشريعة الإسلامية وهو كاذبون ولن يحققوا شيء ".

 

 وتابع أحمد كريمة :"  ميليشيات خيرت الشاطر قامت باستعراض قتالي في ساحة جامعة الازهر قبل ثورة 30 يونيو وجامعة الازهر صرح تعليمي لا علاقة له بالسياسة مطلقا".

 

 واكمل احمد كريمة :" الأزهر الشريف قام على التنوع العلمي والفكري وهو مؤسسة تقوم على نشر تعاليم الإسلام بعيدا عن الطائفية".

 

ولفت أحمد كريمة :"  الإخوان يدعون رغبتهم في تطبيق الشريعة الإسلامية، ومصر هي مجتمع مسلم يطبق الشريعة الإسلامية في الأساس ".

كريمة أحمد كريمة الإخوان جماعة الإخوان اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جوز بنته ومات.. محطات فارقة في حياة الراحل علاء عبد الخالق

عاجل.. وفاة الفنان علاء عبد الخالق

تعرف على عمر الفنان علاء عبد الخالق عند وفاته

هيعتذر بفيديو لسيدات تونس.. نقابة الموسيقيين تتخذ هذا القرار ضد أحمد سعد

ماسك إيديها| صدى البلد ينفرد بأول صورة لـ عمرو دياب برفقة فتاة

مفاجأة.. الزمالك يدرس الانسحاب من لقاء الأهلي بالدوري

بيراميدز يوجه صدمة مدوية لـ الأهلي ..تفاصيل مثيرة

الفتاة التي ظهرت تمسك يد عمرو دياب.. من هى؟ .. صورة

ترشيحاتنا

تحسبا لانفجار بركان أوبيناس.. بيرو تعلن حالة الطوارئ

بأساليب المكر.. صاحب غواصة تيتان يقنع الملياردير وابنه بالسفر معه رغم قلقهما

سيد معوض: كيروش «عقيم الفكر».. ومباريات بالدوري لا علاقة لها بكرة القدم

أطباء كفر الزيات ينقذون حياة رضيع ابتلع قطعة بلاستيكية| شاهد

قوات الاحتلال تنفذ عمليات اعتقال بمحيط مخيم جنين وسط تجدد الاشتباكات

سُنة مهجورة لاتفوتك بعد ختم القرآن .. يغفل عنها الكثيرون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4 عروض فنية خلال شهر يوليو على مسرح الطليعة| صور

بنطلون شفاف.. دينا داش تطمئن الجمهور على حملها في الشهور الأخيرة

الأهلي حسم موقفه.. لماذا رفض الخطيب عودة السلطان مفسد الهجمات إلى القلعة الحمراء؟

أسرار خناقة المايوهات بالساحل| ما السبب وكيف انتهت ؟

فيديو

أثارت الجدل واحتلت التريند.. فتاة أوروبية تمسك يد عمرو دياب.. من تكون؟ |فيديو جراف

استعانت بمصر والجزائر .. روسيا تعلن إنشاء محطة فضاء دولية بحلول 2032

اتخانقوا بالمايوهات.. شجار عنيف وألفاظ بذيئة بين أولاد الذوات في الساحل الشمالي

دعوات لمنع مشاركته بمهرجان قرطاج.. تصاعد أزمة خناقة أحمد سعد في تونس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ