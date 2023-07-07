بـ كاش مايوه.. ليلى علوي بإطلالة ساحرة على الشاطئ

خطفت النجمة ليلى علوي قلوب متابعيها بفيديو وصور جديدة عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، فى أحدث ظهور لها من الساحل الشمالي .

وبإطلالة ساحرة لفتت "علوى" أنظار متابعيها بظهورها الرائع ، حيث ارتدت كاش مايوة ساحر تشبه عروسة البحر، وتركت شعرها منسدلا بطريقة تتناسب مع إطلالتها لتبهر متابعيها بظهورها الرائع المتألق.

يذكر أن آخر أعمال ليلى علوي فيلم شوجر دادي بطولة بيومي فؤاد، تامر هجرس، حمدي الميرغني، مصطفى غريب، مي الغيطي، محمد محمود، فرح الزاهد، الراقصة جوهرة ومن تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم وإنتاج شركة نيوسنشري، توزيع داخلي دولار فيلم، وتوزيع خارجي شركة أورينت، وشارك في الإنتاج شركات أفلام مصر العالمية، سينرجي، ماجيك بينز، وفيلم سكوير.



تدور أحداث فيلم شوجر دادى فى إطار كوميدى حول رجل يمر بأزمة منتصف العمر، وتقوده مراهقته المتأخرة إلى إقامة علاقة سرية مع راقصة، لتنقلب حياته وحياة أسرته رأساً على عقب.