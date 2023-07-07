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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محتاج علاج على نفقة الدولة.. تفاصيل نقل الشاعر شوقي حجاب للعناية المركزة

شوقي حجاب
شوقي حجاب

تعرض الشاعر الكبير شوقي حجاب، لأزمة صحية، نقل على أثرها إلى المستشفى، ودخل العناية المركزة؛ بسبب إصابته بالسرطان. 

وكشف الكاتب أكرم السعدني، شقيق الفنان صلاح السعدني، تفصيل الوعكة الصحية لـ الشاعر شوقي حجاب، من خلال منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مطالبًا بعلاجه على نفقة الدولة.

أزمة شوقي حجاب الصحية 

وكتب أكرم السعدني: «الفنان والشاعر الرقيق شوقي حجاب يرقد بمستشفى الجنزوري بمنطقة قصر الطاهرة، يعاني من التهابات حادة بالكلى والكبد، وهو في الأساس يعاني من سرطان البروستاتا، وقد أمضى الشاعر الكبير يومين بالعناية المركزة، وتم نقله لغرفة بالمستشفى؛ انتظارًا لنتيجة التحاليل».

وتابع السعدني، في منشوره: «ومع الأسف الشركة المتعاقدة مع اتحاد الكتاب، أبلغت الأسرة أن تكلفة العلاج في العناية المركزة فقط، بلغت 40 ألف جنيه، وأن الشركة لن تدفع مليمًا واحدًا، ونتمنى من وزير الصحة واتحاد الكتاب، سرعة التدخل؛ لعلاج الفنان والشاعر الكبير».

وأضاف أكرم السعدني في منشور آخر، موجها حديثه إلى وزير الصحة: «أعتقد أن شوقي حجاب يستحق قرارا بالعلاج على نفقة الدولة».

 

مرض شوقي حجاب العام الماضي 

في مارس 2022، أصيب  الشاعر الكبير  شوقي حجاب بـ جلطة في المُخ، التي نقل على آثرها لأحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة.

وقال الشاعر شوقي حجاب في تصريحات صحفية: الجلطة جاتلي من النرفزة على الوضع العام بالعالم، وأثرت على عيني، والرؤية عندي حاليًا مش واضحة، وخايف تؤثر على نظري أكثر؛ بسبب القراءة والكتابة.. ربنا يسترها إن شاء الله.

وأشار شوقي حجاب إلى أن الجلطة أثرت على العصب البصري، وأنه حاليًا يخضع لبعض الأدوية التي كتبها له الطبيب، حتى ينهي على هذه الجلطة تمامًا، وتعود له الرؤية بشكل أوضح، مؤكدًا أنه سيعود لمنزله في الأيام القليلة المقبلة.

 

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