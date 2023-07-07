تعليق صادم من روسيا على إعلان واشنطن تزويد أوكرانيا بالقنابل الفتاكة المحظورة

أكد النائب في مجلس الدوما الروسي، سيرغي تسيكوف، أن استخدام القنابل العنقودية الأمريكية في أوكرانيا يمكن أن يتسبب بموت جماعي للسكان المدنيين.



وقال تسيكوف لوكالة أنباء "نوفوستي" اليوم الجمعة، إن "استخدام الذخائر العنقودية الأمريكية في أوكرانيا يمكن أن يؤدي إلى مقتل أعداد كبيرة من المدنيين"، معبرا عن أمله في "أن تعمل قواتنا المسلحة على تدمير هذه الذخائر قبل المباشرة باستخدامها".

وأفادت وسائل إعلام محلية أمريكية، أنه من المتوقع أن تعلن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قيام وزارة الدفاع الأمريكية بإرسال هذه الذخائر الخطيرة إلى الجانب الأوكراني.



وتعتبر القنابل العنقودية من الأسلحة الخطيرة نتيجة تهديدها آلاف المدنيين، وتصنف من الأسلحة الفتاكة ذات المدى الطويل، حيث يبقى تأثيرها المتفجر لسنوات بعد انتهاء الصراعات.

هذه القنابل التي وصفها مراقبون بـ"القاتل العشوائي"، بسبب احتوائها على آلاف القنابل الصغيرة المتفجرة، قد تسلمها واشنطن للجانب الأوكراني ضمن حزمة المساعدات العسكرية الجديدة والتي تصل قيمتها إلى 800 مليون دولار، وفقًا لمصادر نقلتها وسائل الإعلام الأمريكية.

وأشارت الصحف إلى أن سحب الأسلحة المثيرة للجدل من مخزونات وزارة الدفاع بموجب بند من قانون المساعدات الخارجية سيتم الإعلان عنه اليوم الجمعة، وفقًا لمسؤول في البيت الأبيض.