عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تعليق صادم من روسيا على إعلان واشنطن تزويد أوكرانيا بالقنابل الفتاكة المحظورة

صدى البلد

أكد النائب في مجلس الدوما الروسي، سيرغي تسيكوف، أن استخدام القنابل العنقودية الأمريكية في أوكرانيا يمكن أن يتسبب بموت جماعي للسكان المدنيين.


وقال تسيكوف لوكالة أنباء "نوفوستي" اليوم الجمعة،  إن "استخدام الذخائر العنقودية الأمريكية في أوكرانيا يمكن أن يؤدي إلى مقتل أعداد كبيرة من المدنيين"، معبرا عن أمله في "أن تعمل قواتنا المسلحة على تدمير هذه الذخائر قبل المباشرة باستخدامها".

بعد قرار روسيا والسعودية.. ارتفاع أسعار النفط عالميا

مسؤول أمريكي سابق: الذخائر التقليدية لا تحقق الفعالية في أوكرانيا| فيديو

وأفادت وسائل إعلام محلية أمريكية، أنه من المتوقع أن تعلن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قيام وزارة الدفاع الأمريكية  بإرسال هذه الذخائر الخطيرة إلى الجانب الأوكراني.


وتعتبر القنابل العنقودية من الأسلحة الخطيرة نتيجة تهديدها آلاف المدنيين، وتصنف من الأسلحة الفتاكة ذات المدى الطويل، حيث يبقى تأثيرها المتفجر لسنوات بعد انتهاء الصراعات.

هذه القنابل التي وصفها مراقبون بـ"القاتل العشوائي"، بسبب احتوائها على آلاف القنابل الصغيرة المتفجرة، قد تسلمها واشنطن للجانب الأوكراني ضمن حزمة المساعدات العسكرية الجديدة والتي تصل قيمتها إلى 800 مليون دولار، وفقًا لمصادر نقلتها وسائل الإعلام الأمريكية.

وأشارت الصحف إلى أن سحب الأسلحة المثيرة للجدل من مخزونات وزارة الدفاع بموجب بند من قانون المساعدات الخارجية سيتم الإعلان عنه اليوم الجمعة، وفقًا لمسؤول في البيت الأبيض.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل محمد صلاح أهلاوي؟| تريزيجيه يفجر مفاجأة عن “الفرعون”.. مباراة الوداد كشفت المستور

أسعار البنزين والسولار| قرار عاجل من وزير التموين بشأن بيع المواد البترولية.. تفاصيل

الأهلي ينهي الاتفاق مع نجم فاركو.. تفاصيل

رغم التكتم الشديد| قصة مصرع ابنة مدير أعمال مصطفى شعبان بعد دهسها في الساحل.. تفاصيل

الجو هيقلب.. تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الـ72 ساعة القادمة

تحت قيادة حسام البدري.. الصفاقسي يُقصي الهلال السوداني من البطولة العربية

إجراء عاجل من البيت الأبيض بعد الكشف عن وجود كوكايين بداخله

الصفقة باظت .. أم صلال القطري يصدم نجم الأهلي

ترشيحاتنا

أخبار الفن| ابنة عمرو دياب بالمايوه مع صديقها.. زفاف ياسمينا العلواني

لا ترتدوا مقتنيات ثمينة.. تحذير عاجل من سفير السعودية لمواطنيه في إسبانيا

عمرو مصطفى يتوعد مؤدي المهرجانات: سأرفع عليكم قضايا وأتبرع بالتعويضات

للحاصلين على 280 درجة.. الأوقاف تكشف مواعيد التقدم لمعهد تمريض مستشفى الدعاة

حسام صالح: دعم الشركة المتحدة للفن جزء من دورها الوطني

محتاج علاج على نفقة الدولة.. تفاصيل نقل الشاعر شوقي حجاب للعناية المركزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سام وغير صالح .. احترس من شرب عصير القصب الأسود

فستان محتشم.. ياسمين علواني تخطف الأنظار بإطلالة مختلفة من حفل زفافها

تحذير .. مرض ينتشر بكثرة في الصيف

طبخ تمساح | شيف مكسيكي يثير غضب رواد مواقع التواصل .. اِعرف عقوبته

فيديو

سمكة قرش تهاجم 10 أشخاص في فلوريدا.. ماذا حدث؟

الحجز على ممتلكات كهربا والتهديد بإيقافه.. إيه الحكاية| فيديو

الجو هيقلب ودرجات الحرارة هتوصل لـ 40.. تحذير من حالة الطقس| فيديو

زرت عيادة الطبيب النفسي وأنا مش مغرور.. تصريحات مفاجأة وجريئة لـ عمرو مصطفى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ