هبة مجدي: تعبت بسبب مشاهد خطف الجن للطفل في المداح 3

أكدت الفنانة هبة مجدي أن مسلسل "المداح 3" الذي عرض في رمضان الماضي شهد اختلافا جذريا عن الجزء الثاني، لافتة إلى أن الأجواء الدرامية للمداح3 شهدت نسبة من الخيال.

وأوضحت هبة مجدي،خلال تصريحات مع برنامج “سبوت لايت” المذاع على قناة “صدى البلد”،تقديم الإعلامية شيرين سليمان أن تصديق المشاهد لما يحدث في المسلسل كان أمرا غاية في الصعوبة، وتطلب أداء ومجهودا كبيرا.

مشاهد خطف الطفل

وتابعت: تعبت في الجزء الثالث بسبب مشاهد خطف الطفل، بالإضافة إلى المشاجرة مع صابر المداح بسبب خطف الجن للطفل، معلقة: تصديق اللي مكتوب على الورق أمرا صعبا من حيث المصداقية للمشاهد والفنان.