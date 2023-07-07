حمادة هلال يكشف حقيقة وجود طلاسم تتعلق بالجن في المداح 3.. فيديو

قال الفنان حمادة هلال أن مسلسل "المداح 3" الذي عرض في رمضان الماضي شهد نجاحا كبيرا، لافتا إلى أن المسلسل شهد مجهودا كبيرا من فريق العمل، بالإضافة إلى الرسالة المستهدف إيصالها للجمهور بشكل درامي مختلف.

وأوضح حمادة هلال، خلال تصريحات برنامج “سبوت لايت” المذاع على قناة “صدى البلد”،تقديم الإعلامية شيرين سليمان ،أن المسلسل ليس به طلاسم تتعلق بالجن.

أفكار السينما

وأضاف حمادة هلال أن تمثيل شخصية المداح أمرا صعبا، منوها أن صابر المداح في المسلسل شخص ملتزم وليس شيخا.

وتابع: نفسي في العمل السينمائي لكن تصوير فيلم ساعتين إلا ثلث أمرا غاية في الصعوبة، علاوة على اختلاف أفكار السينما عن الدراما.

