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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة: حفظ الطعام بطريقة سليمة وتسخينه يقي من التسمم الغذائي

حفظ الطعام
حفظ الطعام

في إطار منشوراتها التوعوية ، نشرت  وزارة الصحة والسكان ، منشوراً  يتضمن معلومات ، عن الطرق الصحيحة لحفظ الطعام وإعادة تسخينه . 

وقالت وزارة الصحة والسكان ، إن حفظ الطعام بطريقة سليمة وتسخينه قبل تناوله  يحمي من الإصابة بالتسمم الغذائي والإسهال 

«الصحة» تعلن التقرير اليومي لحملة «100 يوم صحة»

 

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تقريرا مفصلا عن خدمات المبادرات الصحية الرئاسية، والقوافل والطبية، وعيادات تنظيم الأسرة، والتطعيمات الروتينية، والصحة النفسية، وحملات التوعية التي قدمتها حملة «100 يوم صحة» للمواطنين، خلال عملها، أمس الخميس 6 يوليو، في جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه وفقا للتقرير، فإن إجمالي الخدمات التي قدمتها حملة «100 يوم صحة» أمس فقط، بلغت  456 ألفا و512 خدمة، بينها 13 ألف خدمة ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة -في أول زيارة- فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 36 ألفًا و277 زيارة.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، أمس لـ2515 طفلا، فيما قدمت 36 ألفًا و915 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدمت أمس، 5 آلاف و318 خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و9 آلاف و173 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، كما تم إصدار 1783 قرار علاج ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار، إلى جانب علاج 8 آلاف و581 مواطنا بقرارات علاج على نفقة الدولة.

وقال «عبدالغفار» إن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون- الرئة - عنق الرحم) بملئ 16 ألفا و665 استمارة استبيان، مضيفا أن إجمالي المترددين على القوافل الطبية، أمس بلغ 14 ألفا و663 مواطنا.

وتابع «عبدالغفار» أن عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة، بلغ 86 ألفا، و4 منتفعات، وبلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات، 78 ألفا، و506 زيارات، كما بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية، أمس، 143 ألفا و424 طفلا.

واستطرد «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت أمس، 3 آلاف و687 خدمة في مجال الصحة النفسية، شملت خدمات الطوارئ والعلاج النفسي، وعلاج الإدمان للبالغين والمراهقين، والتأهيل، والدعم النفسي.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لنحو 34 ألف مواطن من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.

ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».

الصحة الطعام التسمم الغذائي الاسهال التقرير اليومي 100 يوم صحة خدمات المبادرات

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