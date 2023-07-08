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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احذر إرتكاب هذا الخطأ عند تدميس الفول في المنزل.. يعيق امتصاص الحديد والكالسيوم

الخطوات الصحيحة لتدميس
الخطوات الصحيحة لتدميس الفول في المنزل

تعتبر طريقة تدميس الفول أمر غير صعب على الإطلاق؛ حيث يمكن لكل ربة منزل بخطوات بسيطة تحضير اشهي وصفات الفول المدمس في المنزل، ولكن هناك بعض الأخطاء التي يمكن أن تقع فيها، وهو ما سنقوم بتوضيحه في السطور التالية..

 

الخطوات الصحيحة لتدميس الفول في المنزل

 

وقال الشيف عمرو شحاته، إن أهم خطوة في طريقة تدميس الفول هي نقعه كحد أقل 24 ساعة، وهذه الخطوة ليس لها علاقة بمدى سواء حبة الفول بعد مرحلة التدميس.

 

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وأوضح الشيف عمرو شحاته في منشور له عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، أن الفول أو البقوليات بشكل عام تحتوي على مركب يدعى (Phytic acid)، وهو أحد المركبات التي تعيق امتصاص أجسامنا  "الحديد والكالسيوم والزنك" الموجود فى البقوليات.

وأشار إلى أن عدم التخلص من هذا المركب قد تجعل طبق الفول الذي نأكله ليس له أي فائدة غذائية، مما يجعل الحل في نقعه على الأقل 24 ساعة قبل عملية التدميس.

 

الخطوات الصحيحة لتدميس الفول في المنزل

 

وأوضح أن عملية النقع قد تساعد بشكل كبير على التخلص من مركب الفايتك اسيد الموجود فى البقوليات ، وكلما زادت فترة النقع كلما تخلصنا من أكبر قدر ممكن من هذا المركب، وفى حالة الفول فان فترة النقع المثالية له هى 24 ساعة.

وأضاف عمرو شحاته، إلى أنه يجب التخلص من مياه النقع بعد مرور 24  ساعة، وتنظيف الفول بالماء جيدا لبدء عملية التدميس، وذلك حتى يتم الاستفادة بكل القيم الغذائية التي يحتويها الفول.

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