بالقفطان الأبيض .. أصالة نصري تطرب جمهورها المغربي في حفل ساهر

أحيت الفنانة أصالة نصري، حفل غنائي ساهر لها ليلة أمس الجمعة، في المغرب، بحضور جماهيري كبير، حمل لافتة كامل العدد.

وظهرت أصالة نصري، في الحفل بالقفطان المغربي الأبيض، وأدت باقة متنوعة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة، التي تفاعل معها الجمهور.

أصالة نصري - شبيه روحي

في منتصف شهر مايو الجاري، طرحت الفنانة أصالة نصري، أغنيتها الجديد التي تحمل اسم “شبيه روحي”، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وهي أولى أغاني ألبومها الجديد.

أغنية “شبيه روحي”، من كلمات أنور المشيري، ألحان فايز السعيد، توزيع موسيقي زيد نديم.

أصالة نصري - أغنية “شيخة الكون”

في آخر يناير الماضي، طرحت الفنانة أصالة نصري أحدث أغانيها الجديدة التي تحمل اسم “شيخة الكون”، وذلك عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

أغنية “شيخة الكون” لـ أصالة نصري، من كلمات: علي الفضلي، ألحان: محمد أبودلة، توزيع موسيقي: حسام كامل.

كليب سيد الغرام

من جهة أخرى، حقق كليب “سيد الغرام” لـ الفنانة أصالة نصري والفنانة أسماء لمنور، 10 ملايين و233 ألف مشاهدة بعد طرح الأغنية عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”، في 23 ديسمبر الماضي.

كليب “سيد الغرام” لـ أصالة نصري وأسماء لمنور، من كلمات: محمد المغربي، ألحان: المهدي مزين، وتقول كلمات الأغنية:

كون جات عليا ننسا ونرتاح

ونقول باراكا لعمر الي راح

شكون يبغي قلبو يعيش فجراح

كداب الي قال الحب كلو فراح

شايلاه اسيد لغرام

اش بغيتي فينا

واش حلال ولا حرام

ايلا حبينا

ما حيلتي لحبيب غيابو طول

ولا قلبي الي فالشوق تهول

ما عندي غي الله عليه نعول

كان عليا قبل ما نحب نسول

شايلاه اسيد لغرام

اش بغيتي فينا

واش حلال ولا حرام

ايلا حبينا

عنداك تنساي يا عيوني

را الحب دمعة

كاع الي مشا فطريقو

يشعل الشمعة

لياليه طويلة

أغاني أصالة نصري

وكانت طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات “يوتيوب”، أغنية “دام عزك”، للفنانة أصالة نصري، بعد فترة من الترويج لها.

أغنية “دام عزك” لـ أصالة نصري، من كلمات: أحمد علوي، ألحان: محمد بودله، توزيع موسيقي: هشام السكران، م صوت وماسترينج:جاسم محمد، إشراف: فائق حسن.

كما استقبلت أصالة نصري 3 أغان جديدة ضمن ألبوم «شايفة فيك»، في 7 سبتمبر 2022، وذلك عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات على موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

الأغنية الأولى للفنانة أصالة نصري، هو فيديو كليب بعنوان “الرحلة”، والثانية بعنوان “الله جاب”، أما الثالثة والأخيرة فهي بعنوان “إزاي حبيبي”.

كما أعلنت أصالة أنها سجلت ديو مغربيا مع الفنانة أسماء لمنور من إنتاج شركة “روتانا”، كما تحضر لديو جديد مع صديقها الفنان رامي صبري.

وقالت أصالة، في تصريحات لها على هامش حفلها بجدة، إنها اتخذت العديد من القرارات فيما يخص حفلاتها مؤخرا، منها تقديم أغنيات لمطربين آخرين في كل حفل سواء كانوا معاصرين أو من نجوم الطرب الأصيل.