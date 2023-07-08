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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

5 عوامل تزيد من إصابتك بسرطان المثانة .. أخطرهم الأولى

صدى البلد

يوجد أعراض واضحة تؤكد  الإصابة بسرطان المثانة، وقد تبدأ الأعراض في الكلى، إلا أنه أكثر شيوعا في المثانة.

 

عوامل تزيد من خطر الإصابة بسرطان المثانة

 

ويبدأ سرطان المثانة عندما تحدث تغيرات في الحمض النووي لخلايا المثانة، و سرعان ما تتكاثر الخلايا، وتنقسم سريعًا، وتشكل هذه الخلايا الشاذة ورم يغزو أنسجة الجسم الطبيعية ويدمرها، مما يؤدي إلى موت الخلايا السليمة.

 

لا تتجاهلها .. ظهور هذه العلامات عند الدخول للحمام تنذرك بسرطان المثانة

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وهناك بعض العوامل التي قد تؤكد الإصابة بسرطان المثانة وتظهر عند الدخول إلى الحمام، وعند ظهورها لا يجب تجاهلها، مثل : نزول دم في البول، دخول الحمام بشكل متكرر، ووجود ألم أثناء التبول.

في حالة ظهور أحد هذه العلامات على الجسم، يجب التوجه على الفور للطبيب، لتشخيص بشكل سليم، وعلاج سرطان المثانة٠ في وقت مبكر، لأن الكشف المبكر يزيد من احتمالية الشفاء في أسرع وقت.

عوامل تزيد من خطر الإصابة بسرطان المثانة

وهناك بعض عوامل الخطر التي قد تزيد من نشبة الإصابة بسرطان المثانية، والتي يمكن معرفتها في وقت مبكر وتجنبها، أن تقلل من نسبة الإضابة بشكل كبير، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك” الطبي، ومن أبرزها ما يلي:

_ التدخين

_ التقدم في السن

_ التعرض لمواد كيميائية معينة

_ التهاب المثانة المزمن

_ وجود تاريخ عائلي للإصابة بالسرطان

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