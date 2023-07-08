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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة تستعد لاستقبال بعثة تجارية من بوركينا فاسو

صدى البلد

استقبل الدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة أنوييرتول رولاند وزير النقل والمواصلات في بوركينا فاسو، والوفد المرافق له ، المكون من رئيس قطاع الطيران المدني وممثلة الخارجية البوركينية و سفيرة بوركينا فاسو بالقاهرة وملحق الدفاع البوركيني- وذلك أثناء زيارة وزير النقل والمواصلات والطيران المدني اليوركيني للقاهرة في الفترة من ٤-٨ يوليو ٢٠٢٣.

يعد هذا الاجتماع هو اللقاء الأساسي والرئيسي تمثيلا  للقطاع الخاص ومجتمع المال والاعمال المصري مع  الوفد البوركيني نظرا للدور الرئيسي والاساسي الذي تقوم به الجمعية على مستوي القارة السمراء، الأمر الذي يلقي كل التقدير والدعم والترحاب من الجانب الإفريقي على مستوى القارة .

في بداية اللقاء حرص الدكتور يسري الشرقاوي على التأكيد على ما تقدمه مصر والقيادة السياسية المصرية من دعم كامل للعمل المصري مع القارة الافريقية بوجه عام والحرص على تعزيز التعاون المشترك مع كافة الدول الإفريقية في شتي المجالات ، شارحاً للجميع دور واهداف واستراتيجية الجمعية وما تحققه من نتائج إيجابية من خلال التواصل المباشر والدائم بسعي حثيث مع كل النظراء من القطاع الخاص الافريقي في كافة دول القارة، وان القطاع الخاص المصري قادر علي الدخول والمشاركة تجاريا واستثماريا في عمق القارة.

واستعرض الشرقاوي مع الوزير البوركيني والوفد سُبل التعاون المشتركة في كافة المجالات وليس النقل والمواصلات فقط ، وكيف يمكن للقطاع الخاص المصري المساهمة الجادة في تقديم الخبرات وتنفيذ المشروعات سواء في البنية التحتية او مشاريع النقل والطرق والطاقة والاسكان والمرافق للجانب البوركيني لا سيما ان مصر وشركاتها لديها الخبرات الكافية لدعم القارة.

وأكد أن الجمعية تتمتع بأعضاء ذوي خبرات متميزة جدا في أكثر من ٢٢ لجنة تغطي مجالات الاعمال والاقتصاد المختلفة ومن اهمها للجانب البوركيني التشييد والبناء والنقل واللوجيستيات والتجارة الدولية والتصدير.

كما اكد الشرقاوي ان المباحثات اسفرت عن  نتائج جادة جدا واهتمام شديد من الجانب البوركيني للربط المباشر مع القطاع الخاص المصري وتم الاتفاق على التنسبق لاستقبال بعثة تجارية كبرى متنوعة من بوركينا فاسو للقاهرة خلال الفترة من ٩-١٥ نوفمبر المقبل ، كذلك التنسيق لبعثة من رجال اعمال مصر من صفوة اعضاء الجمعية لبوركينا فاسو خلال الربع الأول من العام المقبل لا سيما ان زيارة الوزير البوركيني والوفد المرافق له لمصر حققت نتائج أهمها تدشين رحلتين اسبوعيا بين القاهرة و واجادوجو  مباشرة بخطوط اير كايرو اعتبارا من سبتمبر المقبل.

واكد الطرفان أن الحكومة البوركينية والقطاع الخاص البوركيني سوف ترسل للجمعية عبر القنوات الرسمية قائمة بالمشروعات المطلوب تنفيذها اولا باول لعرضها على الشركات المصرية مع فتح خط مع قنوات التمويل والبنوك الإفريقية المختلفة مع العمل على توفير الغطاء والضمانات السيادية الكافية لهذا الغرض.

الاسكان والمرافق اقتصاد استراتيجية التواصل المباشر التعاون المشتركة التعاون المشترك البوركيني الدكتور يسري الشرقاوي

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