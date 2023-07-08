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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عمال نادي الزمالك يساندون مرتضى منصور قبل جلسة طعن الحكومة على عزله| شاهد

صدى البلد

حرص عدد من عمال نادي الزمالك، على التوجه لمجلس الدولة، مساندين المستشار مرتضى منصور،  قبل دقائق من بدء جلسة الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن وزير الرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة، على حكم عزله. 

وتعقد المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم السبت، جلسة الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن وزير الرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة، على حكم عزل المستشار مرتضي منصور من رئاسة نادي الزمالك الصادر عن محكمة القضاء الإداري.

وفي وقت سابق، أوصت هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة، بقبول طعني هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة، ومرتضى منصور، على الحكم الصادر ضد الأخير بعزله من رئاسة الزمالك.

الشباب والرياضة المحكمة الادارية العليا هيئة قضايا الدولة رئاسة نادي الزمالك عزل المستشار مرتضى منصور محكمة القضاء الاداري

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