أمن القاهرة يوجه ضربات لعصابات السرقات ومروجي المخدرات .. تفاصيل

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة جهودها لتحقيق الأمن في ربوع العاصمة ، حيث نجحت القوات في كشف لغز العديد من وقائع السرقة وضبط مرتكبيها ، وكذا تحقيق نجاحات كبيرة في مجال مكافحة المخدرات ، يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

ففي مجال مكافحة السرقات تم ضبط شخصين ، لأحدهما معلومات جنائية حال استقلالهما سيارة "ملك وقيادة أحدهما" بدائرة قسم شرطة 15 مايو ، وبحوزتهما جوال بداخلة كمية من الأسلاك الكهربائية - مقص معدنى - زراديه - فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار ، وبمواجهتهما اعترفا بسرقة الأسلاك من داخل عقار تحت الإنشاء تابع لإحدى شركات البناء كائن بدائرة القسم، كما أضافوا بحيازتهما للسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطهما، وأقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات الأسلاك الكهربائية من داخل الوحدات السكنية "تحت الإنشاء" الكائنة بدائرة القسم "بأسلوب القص والسحب من داخل الحوائط" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما، واعترفا بارتكاب (3) وقائع سرقة بذات الأسلوب.

وفي الخليفة تم ضبط أحد الأشخاص حال تواجده بدائرة قسم شرطة الخليفة وبحوزته عدد 2 هاتف محمول مجهولان المصدر حال محاولته بيعهما لصاحب محل بيع هواتف محمولة "كائن بدائرة القسم" بثمن بخس لا يتناسب وقيمتهما الحقيقية ، وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "النشل"، وأقر بأن المضبوطات حيازته من متحصلات عدد 2 واقعة سرقة بذات الأسلوب بدائرة القسم، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على الهاتفان واتهماه بالسرقة .

وفي الشروق تم ضبط أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية حال تواجده بدائرة قسم شرطة الشروق ، وبحوزته عدد 2 عداد مياه ، ٢ شاسيه عداد مياه ، وكذا أدوات عدة عبارة عن (مفك صليبة ، بنسة) لقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة عدادات المياه من داخل المساكن بأسلوب "الفك" باستخدام الأدوات المضبوطة، واعترف بارتكاب (3) وقائع سرقة بذات الأسلوب وأن المضبوطات حيازته من متحصلات وقائع السرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اما في مجال مكافحة المخدرات ، فقد تم ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة حال تواجده بدائرة القسم وبحوزته كمية لمخدر الحشيش وزنت 1,100 كيلو جرام ومبلغ مالى .

كما تم ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بدائرة قسم شرطة الشروق ، وبحوزته كمية لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام ومبلغ مالى .

وفي السلام أول تم ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول حال تواجده بدائرة قسم شرطة الشرابية، وبحوزته كمية لمخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام ومبلغ مالى، وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.