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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بتوصية تلميذ جوارديولا .. تحرك إنجليزي لضم نجم الأهلي

فريق الأهلي
فريق الأهلي

أكد تقرير صحفي، اهتمام نادي بيرنلي الإنجليزي بالتعاقد مع الجنوب إفريقي بيرسي تاو، نجم النادي الأهلي، خلال الصيف الحالي.

وذكرت صحيفة “the south african” الجنوب إفريقية، أن فريق بيرنلي يستهدف ضم بيرسي تاو، إذ يعد  فينسينت كومباني مدرب الفريق وتلميذ المدير الفني الأسطوري بيب جوارديولا، من أشد المعجبين بنجم النادي الأهلي.

وأضافت أن بيرسي تاو صرح مؤخر إنه مستعد للعودة إلى أوروبا إذا سنحت له فرصة.

وكان النادي الأهلي تعاقد مع بيرسي تاو في صيف 2021، قادما من نادي برايتون الإنجليزي.

ويرتبط بيرسي تاو بعقد مع النادي الأهلي حتى صيف 2024، ووتبلغ القيمة التسويقية للنجم الجنوب إفريقي 1.5 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسقير ماركت العالميز

أرقام بيرسي تاو

وخاض بيرسي تاو 34 مباراة بقميص الأهلي خلال الموسم الحالي، سجل 9 أهداف وصنع 4 تمريرات حاسمة.

الأهلى بيرنلي بيرسي تاو جوارديولا فينسينت كومباني أرقام بيرسي تاو

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