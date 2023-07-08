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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة تعلن قواعد تكليف الأطباء البشريين 2023 ..وموعد قبول التظلمات

قواعد تكليف الأطباء
قواعد تكليف الأطباء البشريين 2023

 نشرت وزارة الصحة والسكان ، نموذج يشمل قواعد تكليف الأطباء البشريين والتي تتمثل في التالي : - 
● يتم الإعلان عن تكليف الأطباء البشريين في شهر يناير من كل عام، عبر الموقع الرسمي لإدارة
التكليف، ويقوم الأطباء بتسجيل رغباتهم في شهر فبراير من نفس العام، على أن يتم استلام العمل
في شهر مارس.
● يتم الإعلان عن حركة تكميلية في شهر يوليو من نفس العام، ويتم تسجيل الرغبات في الخامس عشر منه، واستلام العمل في شهر سبتمبر من نفس العام.
● في حال احتياج احدى الجهات الخارجية إلى تكليف أطباء بشريين يتم دراسة الطلبات الواردة من
الجهات الخارجية الراغبة في تكليف الأطباء البشريين لديها خارج نطاق الوحدات التابعة لوزارة الصحة 

ويتم تكليف أعضاء المهن الطبية عليها بعد تلبية احتياجات الجهات التابعة للو ازرة على أن يكون ذلك بالأعداد وليس بالأسماء.

التظلمات من حركة التكليف: 

يتم فتح باب قبول التظلم من حركة التكليف لمدة خمسة عشر يوما ُ من تاريخ إعلان الحركة وتشكل لجنة فرعية منبثقة عن اللجنة العليا للتكليف لنظر التظلمات المحالة من القطاعات المختلفة  ويتم النظر في تعديل التكليف في الحالات الآتية: 

● الحالات الاجتماعية الخاصة التي تتعلق بالاستقرار العائلي للمتزوجات وكذلك الحالات الإنسانية للمطلقات والأرامل بناء علي ما تحدده لجنة التكليف 

إلغاء التكليف 

يسمح للأطباء البشريين التقدم بطلب لإلغاء التكليف بعد عام عمل فعلى.

 ● في حالة تقدم الطبيب بطلب للإعفاء من التكليف قبل مرور عام من انتهاء الامتياز أو بطلب إلغاء به أسباب طلب التكليف قبل مرور عام عمل فعلى يتم العرض على اللجنة العليا بطلب شخصي مرفقا الإعفاء أو الإلغاء وللجنة العليا أن تقرر الموافقة على الطلب أو الرفض. ُ 

●  بالنسبة للأطباء البشريين إذا لم يتم استلام التكليف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المكلف ولايتم  إلغاء التكليف نظراً  للعجز في الأعداد والاحتياج. 

● ُ يتم إلغاء تكليف الأطباء إذا تقدم المكلف بإفادة تعيينه بالجامعة

مد فترة التكليف: 

مدة التكليف عامين كلف عليها الطبيب أو ُ على خطاب احتياج من الجهة الم ويجوز مدها لعامين أخرين بناء ُ في حالة الطبيب المجند ليتمكن من تعديل التكليف أو تنفيذ التعديل بعد انتهاء فترة التجنيد أو في بعض كلف بطلب ل ُ الحالات الاستثنائية على أن يتقدم الم لمد قبل انقضاء عامي التكليف.

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