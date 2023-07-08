عروض جديدة.. الزمالك يحسم مصير زيزو بقرار نهائي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، موقف نادي الزمالك من إمكانية رحيل أحمد سيد زيزو، نجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي.

وقال شوبير عبر برنامجه “ ملعب “أون تايم” المذاع عبر قناة أون تايم سبورتس:” إدارة الزمالك ترفض رحيل أحمد سيد زيزو بعد أنباء وجود عرض تركي لضم اللاعب وأيضا عرض خليجي".

وأضاف:" أحد المسؤولين بنادي الزمالك أكد أن الإدارة لن تناقش من الأساس فكرة رحيل زيزو، لأن الفريق يستعد للمشاركة في البطولة العربية بعد أيام ووجوده مهم جدا".

واختتم:" زيزو من العناصر المؤثرة جدا ليس فقط داخل الزمالك ولكن في منتخب مصر".

ويرتبط زيزو بعقد مع نادي الزمالك حتى 30 يونيو 2025، وتبلغ القيمة التسويقية للدولي المصري 5 ملايين يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

الزمالك يواجه فيوتشر

في سياق آخر، يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره فيوتشر، اليوم السبت، في تمام التاسعة مساء، ضمن منافسات الجولة 33 من مسابقة الدوري المصري.

ويحتل فيوتشر المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري برصيد 58 نقطة، بينما يتواجد الزمالك في المركز الرابع برصيد 56 نقطة.