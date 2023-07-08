لماذا ترفض تركيا انضمام السويد لـ الناتو؟.. 8 أسباب تعرف عليها

كانت منظمة حلف شمال الأطلنطي (الناتو) تحالفًا مهمًا منذ إنشائها في عام 1949، بهدف تعزيز الدفاع الجماعي والتعاون بين الدول الأعضاء. بينما تطمح العديد من الدول للانضمام إلى الناتو، أثارت المناقشات الأخيرة حول عضوية السويد المحتملة مخاوف من تركيا.

في هذا المقال، يكشف موقع صدي البلد الإخباري الأسباب الكامنة وراء تحفظات تركيا على انضمام السويد إلى الناتو.

1- الاعتبارات الجيوسياسية

يمتد موقع تركيا الجيوسياسي عبر أوروبا وآسيا، مع وجود جزء كبير من أراضيها في آسيا الصغرى. كونها على مفترق طرق بين مناطق مختلفة، تواجه تركيا تحديات أمنية معقدة من اتجاهات مختلفة، بما في ذلك الشرق الأوسط والقوقاز والبحر الأبيض المتوسط.

وبالتالي، تولي تركيا أهمية كبيرة للحفاظ على التوازن بين تحالفاتها الغربية والشرقية. من المحتمل أن يؤدي انضمام السويد إلى الناتو إلى تعطيل هذا التوازن، حيث من شأنه أن يقدم دولة يغلب عليها الشمال إلى منظمة مرتبطة تاريخيًا بمصالح الأطلنطي.

2- العلاقات التاريخية

كان لتركيا والسويد تفاعلات تاريخية محدودة مقارنة بالدول الأخرى الأعضاء في الناتو. وبينما تحافظ الدولتان على العلاقات الدبلوماسية ، ركز تعاونهما الثنائي بشكل أساسي على العلاقات التجارية والاقتصادية.

في المقابل، تشترك تركيا في علاقات تاريخية وثقافية عميقة الجذور مع العديد من أعضاء الناتو الآخرين، والتي عززت علاقات أقوى بمرور الوقت. قد يؤدي عدم وجود رابط تاريخي قوي بين تركيا والسويد إلى انعدام الثقة والتفاهم المتبادلين، مما قد يعيق التعاون السلس داخل التحالف.

3- ديناميات الأمن الإقليمي

تمتد الأهمية الاستراتيجية لتركيا إلى ما وراء حدودها. بصفتها لاعبًا إقليميًا رئيسيًا، فهي تشارك بنشاط في العديد من المبادرات الأمنية، بما في ذلك مكافحة الإرهاب وإدارة اللاجئين وتحقيق الاستقرار في البلدان المجاورة. تنشأ مخاوف بشأن كيفية تأثير انضمام السويد إلى الناتو على الديناميكيات داخل هذه المبادرات الإقليمية. قد تقلق تركيا بشأن التخفيف المحتمل لنفوذها وصوتها في تشكيل استراتيجيات الأمن الإقليمي إذا كانت أولويات السويد تختلف بشكل كبير عن أولويات تركيا وأعضاء الناتو الآخرين في المنطقة.

4- وجهات نظر متباينة حول التهديدات الأمنية

يختلف منظور تركيا بشأن التهديدات الأمنية عن منظور السويد بسبب المواقف الجيوسياسية المتناقضة والمخاوف الإقليمية. تواجه تركيا تحديات أمنية مباشرة، مثل الإرهاب والصراعات الإقليمية وتدفقات الهجرة، والتي شكلت سياساتها الدفاعية. من ناحية أخرى، تتمتع السويد تقليديًا باستقرار نسبي، مع التركيز على التعاون العالمي، ونزع السلاح وجهود حفظ السلام.

وبالتالي، فإن تركيز السويد على التهديدات الأمنية غير التقليدية قد لا يتماشى تمامًا مع إعطاء تركيا الأولوية للمخاوف الأكثر إلحاحًا والملموسة، مما قد يؤدي إلى تباين وجهات النظر داخل الناتو.

5- التحول المحتمل في تركيز الناتو

يمكن لعضوية السويد المحتملة في الناتو أن تساهم في إحداث تحول في التركيز التقليدي للحلف. تاريخيًا، ركز الناتو على الدفاع عن دوله الأعضاء ضد التهديدات العسكرية الخارجية. ومع ذلك، قد يدعو دخول السويد إلى زيادة التركيز على التحديات الأمنية غير التقليدية، مثل تغير المناخ والتهديدات السيبرانية والاستقرار العالمي. في حين أن هذه القضايا مهمة بلا شك، قد تكون تركيا حذرة بشأن أي تحول قد يصرف الانتباه والموارد عن التحديات الأمنية التقليدية التي تواجهها.

6- مخاوف بشأن موقف السويد من الأكراد

عامل آخر ساهم في تحفظات تركيا على عضوية السويد في الناتو هو موقف السويد وسياساتها فيما يتعلق بالقضية الكردية. كانت تركيا تتعامل مع صراع طويل الأمد مع حزب العمال الكردستاني (PKK)، وهو منظمة إرهابية مصنفة من قبل تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وشارك حزب العمال الكردستاني في أعمال عنف وإرهاب في تركيا بهدف إقامة دولة كردية مستقلة.

من جهتها، السويد، المعروفة بالتزامها بحقوق الإنسان وحقوق الأقليات كانت أكثر صراحة في دعمها لحقوق الأكراد. أعربت الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني السويدية عن تعاطفها ووفرت منابر للنشطاء الأكراد. في حين أن نوايا السويد قد تكون متجذرة في مخاوف حقوق الإنسان، فإن تركيا ترى أن هذا الموقف قد يقوض حربها ضد الإرهاب ويحتمل أن يوفر الشرعية أو الدعم لحزب العمال الكردستاني.

تخشى تركيا من أي تدخل أو دعم محتمل للانفصالية الكردية داخل حدودها، لأنها تعتبرها تهديدًا لأمنها القومي وسلامة أراضيها. يثير موقف السويد المتعاطف تجاه الأكراد مخاوف من أن يؤدي انضمامها إلى الناتو إلى تحول في موقف الحلف بشأن القضية الكردية، مما قد يقوض جهود تركيا لمحاربة حزب العمال الكردستاني والحفاظ على استقراره الداخلي.

7- حرق المصحف الشريف

في الآونة الأخيرة، شهدت السويد حوادث أدت إلى زيادة توتر علاقاتها مع تركيا وأثارت مخاوف بشأن عضويتها المحتملة في الناتو. ومن بين هذه الحوادث حرق المصحف من قبل اليمين المتطرف في السويد. أثار هذا الفعل الغضب والاحتجاجات، ليس فقط داخل السويد ولكن أيضًا في البلدان ذات الأغلبية المسلمة، بما في ذلك تركيا.

حادثة حرق القرآن في السويد أساءت بشدة إلى مشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في تركيا. تركيا، بصفتها دولة ذات أغلبية مسلمة، اتهمت الحادث بشكل خاص، معتبرة إياه عملاً من أعمال الكراهية الدينية وعدم الاحترام. وأدانت تركيا الحادث ودعت السلطات السويدية إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة.

سلط هذا الحادث الضوء على التوترات الدينية والثقافية المحتملة التي قد تنشأ إذا انضمت السويد إلى الناتو. وتخشى تركيا من أن تؤدي مثل هذه الحوادث إلى تفاقم الانقسامات داخل التحالف، مما يؤدي إلى صدام القيم والأولويات. ويثير تساؤلات حول كيفية تأثير انضمام السويد إلى الناتو على قدرة الحلف على معالجة الحساسيات الدينية والثقافية، لا سيما في المناطق التي يلعب فيها الإسلام دورًا مهمًا.

8- التداعيات على تماسك الناتو

يعمل الناتو على أساس مبدأ الدفاع الجماعي، حيث تلتزم الدول الأعضاء بحماية بعضها البعض في مواجهة التهديدات الأمنية. يعد التماسك والتضامن بين أعضاء الناتو أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على مصداقية الحلف وفعاليته. ومع ذلك، فإن الموقف السويدي المتباين بشأن القضية الكردية يمكن أن يخلق توترات وانقسامات داخل التحالف.

إذا انضمت السويد إلى الناتو بموقف أكثر تعاطفاً مع القضية الكردية، فقد يتعارض ذلك مع مصالح تركيا وسياساتها. وقد يؤدي ذلك إلى انقسامات داخلية داخل الناتو، مما يضعف وحدة الحلف ويعيق قدرته على مواجهة التحديات الأمنية المشتركة الأخرى. نظرًا لكون تركيا عضوًا مهمًا في الناتو وله أهمية استراتيجية، فإنها تشعر بالقلق من أن موقف السويد من القضية الكردية قد يجهد تماسك الحلف ويقوض قدراته الدفاعية الجماعية.

ختامًا، تكمن جذور مخاوف تركيا بشأن عضوية السويد المحتملة في الناتو في موقعها الجغرافي السياسي الفريد، وعلاقاتها التاريخية، وديناميكيات الأمن الإقليمي، ووجهات النظر المتباينة بشأن التهديدات الأمنية، والمخاوف بشأن حدوث تحول في تركيز الناتو.

من المهم الاعتراف بأن مخاوف تركيا لا تعني بالضرورة معارضة تطلعات السويد في الناتو. بدلاً من ذلك، فهي تعكس الحاجة إلى دراسة شاملة للتداعيات وأهمية الحفاظ على توازن دقيق داخل التحالف لضمان الأمن الجماعي والتعاون بين الدول الأعضاء.