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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وفاة بيتا سانت جون بطلة Tarzan عن عمر يناهز 93 عاما

بيتا سانت جون نجمة
بيتا سانت جون نجمة فيلم Tarzan

كشفت تقارير إخبارية أجنبية، عن وفاة النجمة العالمية بيتا سانت جون، نجمة فيلم Tarzan، عن عمر يناهز 93 عاما، بعد مسيرة فنية طويلة. 

وقالت التقارير الإخبارية، إن بيتا سانت جون، بطلة Tarzan، لفظت أنفاسها الأخيرة في أحد دور الرعاية بانجلترا، وذلك يوم 23 يونيو الماضي، لكن تم إعلان خبر وفاتها مؤخرا. 

وأوضحت التقارير الإخبارية الأجنبية، أن بيتا سانت جون، بطلة Tarzan، رحلت عن عالمنا بعد معاناتها مع أعراض تقدم العمر. 

 

أعمال بيتا سانت جون بطلة Tarzan

وقدمت بيتا سانت جون، العديد من الأعمال الفنية الشهيرة، من بينها أفلام: (Dream Wife و Tarzan)، وأعمال فنية أخرى. 

 

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