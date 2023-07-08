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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جسم غريب يظهر في سماء السعودية..شاهد

الفضاء
الفضاء

أثار ظهور خط من الضوء في سماء السعودية تساؤلات واسعة، بعد أن وثق مقطع فيديو جسماً غريباً في سماء المملكة، عبارة عن خط ضوئي بشكل مستقيم ويتحرك بسرعة في الفضاء، في حين علق الكثير بأنه جسم فضائي غريب.

من جهته حسم الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق الأمر، ونشر مقطع الفيديو عبر حسابه بـ "تويتر" وأوضح أنها أقمار ستار لنك الفضائية تعبر السماء فجر هذا اليوم السبت، وتشاهد من عدة مناطق.

وفي تفسير رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة بحسب "العربية.نت" قال إنه تم رصد أحدث مجموعة من أقمار ستارلينك في سماء السعودية، حيث شوهدت كنقاط مضيئة وساطعة للغاية في خط مستقيم فجر اليوم السبت 08 يوليو 2023، ومن المؤكد أن الكثير من الناس الذين يراقبون السماء سيعتقدون أنها غزو لكائنات فضائية.

وأضاف: "أطلقت شركة سبيس إكس يوم الجمعة 07 يوليو 2023 دفعة جديدة من أقمار ستارلينك الصناعية إلى المدار، حيث انطلق صاروخ فالكون 9 الذي يحمل 48 قمراً صناعياً من قاعدة فاندنبرغ للقوة الفضائية في كاليفورنيا.

وتهدف ستارلينك إلى توفير تغطية إنترنت عالمية فائقة السرعة، وسيكون متاحًا حتى في المناطق الريفية والنائية، ومن المحتمل أن تحتاج كوكبة الإنترنت إلى ما لا يقل عن 10,000 قمر صناعي في المدار لتوفير تغطية لمعظم أنحاء الكرة الأرضية، غير أن علماء الفلك غير سعداء حتى تجد شركة سبيس إكس وسيلة لتعتيم وميض تلك الأقمار الصناعية، لأنه يمكن لوميضها أن يؤثر على الأرصاد المخصصة لأعماق السماء ذات الأهمية البالغة للبحوث الفلكية الحديثة.

وأشار إلى أنه بالنظر إلى معدل الإنتاج والإطلاق الحالي ستغطي أقمار (ستارلينك) كامل الكرة الأرضية خلال فترة قصيرة، ويتوقع أن يربح هذا المشروع عند التشغيل بكامل طاقته 50-30 مليار دولار سنويًا، وسيمول هذا الربح بشكل أساسي برنامج (ستار شيب) و(مارس بيس الفا).

ونظرا لأن أقمار ستار لينك في مدار أولي منخفض حول للأرض فهي تقدم مشهدًا رائعًا - حيث تبدو وكأنها قطار من النقاط المضيئة في سماء الليل ويمكنك بسهولة رؤيتها بالعين المجردة إذا كنت تعرف أين ومتى تنظر.

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السعودية مقطع فيديو المملكة خط ضوئي جسم فضائي الدكتور خالد الزعاق

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