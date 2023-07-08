الأمم المتحدة تدين فرنسا بعد مقتل نائل .. وباريس ترد

اعترضت فرنسا، السبت، على تقييم لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة ، وفق ما ذكت صحيفة لوفيجارو الفرنسية.

اعتبرت اللجنة الأممية، أن فرنسا استخدمت القوة بشكل مفرط أثناء قمع الاحتجاجات وأعمال الشغب التي اندلعت إثر مقتل الشاب الفرنسي الجزائري الأصل نائل من قبل شرطي فرنسي.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، إن تصريحات خبراء الأمم المتحدة "مبالغ فيها" و"لا أساس لها".

وأضافت الوزارة أن "إجراء للتنميط العرقي من قبل قوات الأمن محظور في فرنسا"، مشددة على أن "مكافحة تجاوزات التدقيق" المرتبطة بالملامح "تكثفت".

اعتمدت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري، المكونة من 18 خبيرا، الجمعة، إعلانا بشأن الوضع في فرنسا يعرب عن مخاوفها.



قدم الخبراء في الإعلان عددا من التوصيات بشأن التنميط العنصري و"الاستخدام المفرط للقوة، وطالبوا بأن يكون التحقيق في مقتل الشاب نائل برصاص شرطي قرب باريس "شامل وغير متحيّز" وأن يتم بسرعة، وملاحقة الجناة المفترضين.