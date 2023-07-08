الأمواج تغطي المواطنين.. تحذير عاجل من تلك الشواطئ بالبحر المتوسط| إيه الحكاية

يستغل المواطنين تلك الفترة لقضاء عطلتهم الصيفية بالمناطق الساحلية، وذلك بسبب أرتفاع درجات الحرارة التي تشهدة البلاد خلال تلك الفترة، ويتجه معظم المواطنين الى سواحل البحر الابيض المتوسط.

امواج البحر المتوسط

تحذر من أمواج المتوسط

قالت الهيئة العامة للارصاد الجوية في بيان لها، اليوم:"إنذار بحري خاص بالبحر الأبيض المتوسط، حيث تنشط الرياح الشمالية الغربية على مسطح البحر المتوسط والذي يؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر وعلى شواطئ ( مطروح - الضبعة - العلمين -الاسكندرية - بلطيم - دمياط ).

الامواج تتجاوز ٤ أمتار

أِشارت الهيئة إلى أنه قد يتراوح ارتفاع الأمواج على البحر المتوسط من 2.5 إلى 4 متر لذا لزم التنويه على المصطافين لأخذ الحيطة والحذر.

حالة الطقس اليوم السبت

توقعت أن يسود البلاد اليوم السبت طقس بارد صباحا، مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، دافئ على جنوب الصعيد.

كما توقع خبراء الأرصاد أن يسود ليلا طقس بارد على أغلب الأنحاء شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء كما يتكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء.

الظواهر الجوية التي تضرب البلاد

أما عن الظواهر الجوية، فتوقع الخبراء تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

البحر المتوسط

درجات الحرارة اليوم

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 23 والعظمى 35



درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 23 والعظمى 36



درجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 24 والعظمى 36



درجات الحرارة فى بنها الصغرى 24 والعظمى 35



درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 23 والعظمى 34



درجات الحرارة فى وادى النطرون الصغرى 23 والعظمى 36



درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 24 والعظمى 34



درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 24 والعظمى 33



درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 24 والعظمى 35



درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 24 والعظمى 34



درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 23 والعظمى 34



درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 22 والعظمى 32