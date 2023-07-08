عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الأمواج تغطي المواطنين.. تحذير عاجل من تلك الشواطئ بالبحر المتوسط| إيه الحكاية

أمواج البحر المتوسط
أمواج البحر المتوسط

يستغل المواطنين تلك الفترة لقضاء عطلتهم الصيفية بالمناطق الساحلية، وذلك بسبب أرتفاع درجات الحرارة التي تشهدة البلاد خلال تلك الفترة، ويتجه معظم المواطنين الى سواحل البحر الابيض المتوسط.

امواج البحر المتوسط

تحذر من أمواج المتوسط

قالت الهيئة العامة للارصاد الجوية في بيان لها، اليوم:"إنذار بحري خاص بالبحر الأبيض المتوسط، حيث تنشط الرياح الشمالية الغربية على مسطح البحر المتوسط والذي يؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر وعلى شواطئ ( مطروح - الضبعة - العلمين -الاسكندرية - بلطيم - دمياط ).

الامواج تتجاوز ٤ أمتار

أِشارت الهيئة إلى أنه قد يتراوح ارتفاع الأمواج على البحر المتوسط من 2.5 إلى 4 متر لذا لزم التنويه على المصطافين لأخذ الحيطة والحذر.

بايا الإيطالية.. مدينة الخطيئة ابتلعها البحر بعد انتشار الفسق والفجور | شاهد

بكاش مايوه ....ليلي علوي تثير الجدل على البحر| شاهد

حالة الطقس اليوم السبت

توقعت أن يسود البلاد اليوم السبت طقس بارد صباحا، مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، دافئ على جنوب الصعيد.

كما توقع خبراء الأرصاد أن يسود ليلا طقس بارد على أغلب الأنحاء شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء كما يتكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء.

الظواهر الجوية التي تضرب البلاد

أما عن الظواهر الجوية، فتوقع الخبراء تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

البحر المتوسط

درجات الحرارة اليوم

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 23 والعظمى  35

درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 23 والعظمى 36

درجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 24 والعظمى 36

درجات الحرارة فى بنها الصغرى 24 والعظمى 35

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 23 والعظمى 34

درجات الحرارة فى وادى النطرون الصغرى 23 والعظمى 36

درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 24 والعظمى 34

درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 24  والعظمى 33

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 24 والعظمى 35

درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 24 والعظمى 34

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 23 والعظمى 34

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 22 والعظمى 32

أمواج المتوسط سواحل البحر الابيض المتوسط البحر الابيض المتوسط الامواج تتجاوز ٤ أمتار الطقس حالة الطقس حالة الطقس اليوم السبت الظواهر الجوية التي تضرب البلاد درجات الحرارة اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد.. أول رد فعل من إمام عاشور بعد أنباء توقيعه للأهلي

النور قطع وجاري عملي حاجة مقرفة .. اعترافات جريئة لـ إيمان العاصي

فيديو يكشف سبب وفاة ابنة مدير أعمال مصطفى شعبان في الساحل الشمالي

تعليق مثير من محامي كهربا بشأن رحيله عن الأهلي

قعد على الكرسي وشدني.. إيمان العاصي تروي تفاصيل اعتداء جارها عليها

كسبت فيه.. أول رد من مرتضى منصور علي انضمام إمام عاشور للأهلي

خالد الغندور يثير الجدل قبل مباراتي الأهلي والاتحاد والزمالك مع فيوتشر.. تفاصيل

كلام نهائي.. مرتضي منصور يحسم موقفه من انتقال إمام عاشور للأهلي

ترشيحاتنا

رئيس وزراء بريطانيا يفجر مفاجأة عن موقف بلاده من استخدام الذخائر العنقودية

ادعولها بالشفاء .. مفيدة شيحة تكشف تفاصيل الحالة الصحية لوالدتها

بعد قرار رحيله.. دي خيا يوجه رسالة مؤثرة لجماهير مانشستر يونايتد

شعر مستعار وبيانو وزحليقة.. ماذا يوجد في قصر قائد فاجنر؟

تحركات برلمانية لتقليل الأجازات الطويلة.. عدد أيام السنوي وضوابط الحصول عليها

الموت يفجع نادية مصطفى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زينب عزيز : غيابي الفني خارج عن إرادتي .. وسر تقديم جزء ثان من حريم كريم | حوار

على طريقة ياسمين صبري دايت DNA.. أحدث وأسرع طريقة لفقدان الوزن

بمذاق لا يقاوم | طريقة عمل دبابيس الدجاج بالزعتر والليمون

الأمواج تغطي المواطنين.. تحذير عاجل من تلك الشواطئ بالبحر المتوسط| إيه الحكاية

فيديو

تصريحاتها المثيرة شَهَرتها .. خلاف جمال شعبان مع هبة قطب وعمرو أديب|فيديو

منفذ العملية كشفها.. تفاصيل محاولة اغتيال عادل إمام .. فيديوجراف

النور قطع وجاري عملي حاجة مقرفة .. اعترافات جريئة لـ إيمان العاصي

مسافر يصرخ داخل طائرة .. ماذا رأى؟ .. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ