في اول يوم عمل.. توافد كبير من السيدات على وحدة الماموجرام المتنقلة ببلبيس|صور

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه في ضوء اهتمامات القيادة السياسية الهائلة بصحة وسلامة المواطن المصري، والمبادرات المتعددة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للصحة العامة، لخلو المجتمع من الأمراض وتمتعه بالصحة والرفاهية، والتي تضم المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة، والتي تم إطلاقها على مستوى الجمهورية يوم الأحد قبل الماضي.

وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بدعم محافظة الشرقية بالوحدة المتنقلة لدعم صحة المرأة وللكشف المبكر عن سرطان الثدي «ماموجرام»، والمتمركزة داخل مستشفى بلبيس المركزي، وتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بتعاون كافة الأجهزة التنفيذية، وخاصة رئيس مركز ومدينة بلبيس، مع القطاع الصحي لتوفير المناخ المناسب لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين وفي عُرس صحي كبير تم تفقد فعاليات اليوم الأول لعمل الوحدة المتنقلة لدعم صحة المرأة «ماموجرام»، بمستشفى بلبيس المركزي.

وأشاد وكيل وزارة الصحة بالشرقية بتوافد السيدات على الوحدة المتنقلة، لتلقي الخدمة الصحية من خلالها، وذلك لإجراء كافة الفحوصات الطبية للسيدات، وإحالة المشتبة إصابتهن بأورام الثدي لمستشفيات الإحالة لتقديم العلاج وإجراء العمليات الجراحية اللازمة لهن، والتي تعزز من تقديم الخدمات الصحية ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، لخدمة سيدات مركز ومدينة بلبيس، وجميع مراكز ومدن محافظة الشرقية.

وكلف وكيل وزارة الصحة بالشرقية مديرة الإدارة الصحية ومدير مستشفى بلبيس، أثناء تفقده فعاليات اليوم الأول لعمل الوحدة المتنقلة، بزيادة عدد الفرق الطبية وفتح أكثر من منفذ وعيادة ثابتة لتقديم خدمات المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة، في ظل الإقبال الكثيف على الوحدة المتنقلة، مع التأكيد على توفير استراحات لائقة لمتلقي الخدمة بكل عيادة، وتنظيم حركة دخول وخروج السيدات للعيادات الثابتة وللوحدة المتنقلة، وتنظيم مواعيد الفحص لهن، مع حسن الاستقبال والمعاملة الجيدة، وتم ذلك على الفور أثناء الزيارة، كما قام بمتابعة تقديم التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين، من خلال فرق المبادرة الرئاسية والتواصل المجتمعي، مكلفاً مديرة الإدارة الصحية ببلبيس ومدير المستشفى، بالمتابعة المستمرة لسير العمل بالوحدة المتنقلة، للاستفادة القصوى من الماموجرام وإفادة أكبر عدد من السيدات، ضمن المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة، ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، مع استمرار تكثيف الدعاية بنطاق مركز ومدينة بلبيس، بمشاركة الرائدات الريفيات لحث السيدات علي المشاركة بالمبادرة، بالإضافة إلى توعيتهن بأهمية إجراء الفحص والمتابعة الدورية، وطرق الفحص الذاتي، مشيراً إلى أن مبادرة دعم صحة المرأة تستهدف إجراء الكشف والفحص الطبي علي جميع السيدات في الفئة العمرية المستهدفة بداية من عمر ١٨ عام فأكثر.

وأوضح وكيل الوزارة أن المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة سيتم تنفيذها بالمحافظة على مدار ١٠٠ يوم حتي ١ اكتوبر ٢٠٢٣، مضيفاً بأن تم تدريب الفرق الطبية علي أعمال المبادرة، والتي سيتم من خلالها تكثيف انتشار فرق المبادرات الرئاسية الصحية المختلفة "١٠٠ مليون صحة"، وتكثيف حملات التوعية والتثقيف الصحي، وتقديم كافة الخدمات الصحية من خلال الفرق الثابتة والمتنقلة، بجانب تكثيف عمل القوافل الطبية، وأعمال مراقبة الأغذية، وصحة البيئة، وخدمات تنظيم الأسرة، وإجراء المسح الميداني لرفع نسب التغطية للتطعيمات الروتينية بالمنازل، وتطعيم الأطفال المختلفين منهم من عمر يوم وحتي ٥ سنوات، مع التأكيد على ضمان جودة الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين بجميع المنشآت الصحية بمحافظة الشرقية.

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