مصرع طالبة بسبب ماكينة الري في الشرقية

لقيت طالبة مصرعها إثر سحب ماكينة ري زراعية لطرحتها بعزبة فايد التابعة لقرية اولاد موسي دائرة مركز أبو كبير، وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفي أبو كبير تحت تصرف النيابة العامة، وجاري تحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي ابو كبير بإستقبال "ايمان ش ع ع" 14 سنة طالبة مقيمه عزبة فايد "جثة هامدة" وتم التحفظ علي الجثة بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مصرعها إثر سحب ماكينة ري زراعية لطرحتها بعزبة فايد التابعة لقرية اولاد موسي دائرة مركز أبو كبير وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفي أبو كبير تحت تصرف النيابة العامة، وجاري تحرير محضر بالواقعة.