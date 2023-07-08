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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد زيارة زيلينسكي.. أردوغان : لن نسمح لأي طرف بإفساد علاقتنا مع روسيا

أردوغان
أردوغان

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده تتبع سياسة متوازنة مع دول الجوار، مشيرًا إلى أنها لن تسمح لأي طرف بإفساد علاقاتها مع روسيا.

وحسب “روسيا اليوم”، قال أردوغان في كلمة ألقاها بمدينة بايبورت التركية اليوم السبت "التزمنا بالسياسة المتوازنة منذ اليوم الأول، وحافظنا على هذا النهج. وقد حاول اللوبي العسكري إلقاءنا في النار باستخدام المعارضة، إلا أننا لم نسمح بذلك".

وأضاف "بالرغم من تعزيزنا لعلاقاتنا مع أوكرانيا، إلا أننا لم نسمح بإفساد علاقاتنا مع روسيا في المقابل، ولم نمنح لذلك فرصة، كما نستمر بالحوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وأشار أردوغان إلى أنه يتوقع لقاء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في شهر أغسطس المقبل.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، استقبل أمس الجمعة، نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في مدينة اسطنبول.

وبحث الجانبان عددا من الملفات، على رأسها القضايا المتعلقة بتنسيق مواقف البلدين قبل قمة الناتو في فيلنيوس والضمانات الأمنية الأوكرانية وصفقة الحبوب والتعاون الدفاعي بين الشركات.

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