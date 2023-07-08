خطأ فادح .. ديمقراطيون ينتقدون قرار بايدن بإرسال قنابل عنقودية إلى أوكرانيا

حذر كبير الديمقراطيين في اللجنة الفرعية للدفاع عن المخصصات في مجلس النواب يوم الجمعة من أن الرئيس بايدن يعطي الضوء الأخضر لإرسال أسلحة مثيرة للجدل تعرف باسم الذخائر العنقودية إلى أوكرانيا 'خطأ'.

وقالت النائبة بيتي ماكولوم الديمقراطية في مينيسوتا في بيان: 'قرار إدارة بايدن بنقل الذخائر العنقودية إلى أوكرانيا غير ضروري وخطأ فادح'.

واضافت 'تركة القنابل العنقودية هي البؤس والموت وأجيال التنظيف المكلفة بعد استخدامها. تدفع الولايات المتحدة عشرات الملايين من الدولارات سنويًا لإزالة الذخائر العنقودية في لاوس من حقبة فيتنام حيث تستمر بقايا الحرب في قتل وتشويه المدنيين. '

أعلنت إدارة بايدن أن حزمة مساعداتها الأخيرة لأوكرانيا ستشمل الذخائر العنقودية والقنابل التي تطلق متفجرات أصغر عبر منطقة واسعة عند تفجيرها. تم حظر القنابل العنقودية من قبل أكثر من 100 دولة لأنها معروفة بقتل أو تشويه المدنيين - في كثير من الحالات ، عندما تسقط الذخائر الصغيرة على الأرض دون أن تنفجر ولكن يتم تفجيرها بشكل غير متوقع في وقت لاحق ، حتى بعد سنوات من إسقاطها.

استخدمت كل من روسيا وأوكرانيا الذخائر العنقودية منذ أن شنت موسكو هجومها لأول مرة في فبراير 2022. وأقر مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان يوم الجمعة أن الذخائر العنقودية تشكل خطرًا على المدنيين ، لكنه قال إن الخطر على حياتهم سيكون أكبر إذا فعلت كييف. ليس لديهم أسلحة كافية لمحاربة القوات الروسية. إن 'معدل الانفجار' للذخائر التي يرسلها البنتاغون إلى أوكرانيا أقل من 3٪.

لكن ماكولوم دعا الولايات المتحدة إلى عدم التعامل مع الأسلحة المثيرة للجدل تمامًا.

وقال "بصفتي مؤيدًا قويًا لسياسة إدارة بايدن في أوكرانيا ، يجب أن أصرح بأقوى العبارات الممكنة عن معارضتي المطلقة لنقل الولايات المتحدة للذخائر العنقودية. وأضافت: 'يجب إزالة هذه الأسلحة من مخزوناتنا ، وليس إلقاؤها في أوكرانيا'.

ومع ذلك ، فقد حصل القرار على إشادة نادرة لبايدن عبر الممر من السناتور توم كوتون ، آر آرك.

وقال كوتون: 'لكي تهزم القوات الأوكرانية غزو بوتين ، تحتاج أوكرانيا على الأقل إلى الحصول على الأسلحة التي تستخدمها روسيا بالفعل ضدها ، مثل الذخائر العنقودية'. 'توفير هذه الإمكانية الجديدة هو القرار الصحيح - حتى لو استغرق وقتًا طويلاً - وهو قرار دعمته منذ فترة طويلة.'

لكن عضوة ديمقراطية أخرى في لجنة المخصصات بمجلس النواب، النائبة باربرا لي ، ديمقراطية من كاليفورنيا ، قالت إنها 'قلقة' من أن بايدن 'يفكر في إرسال قنابل عنقودية إلى أوكرانيا'.

قال لي على تويتر: 'تعمل القنابل العنقودية من خلال نثر' القنابل الصغيرة 'الصغيرة على مساحة واسعة. العديد من هذه القنابل الصغيرة لا تنفجر - لكنها تظل تهديدًا للمدنيين لعقود من الزمن'.

واضاف 'الشعب الأوكراني منخرط في كفاح عادل من أجل حقوقه وحريته وإنسانيته. لا تحتاج الولايات المتحدة وأوكرانيا إلى الانحدار إلى مستوى بوتين.'