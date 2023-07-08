عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خطأ فادح .. ديمقراطيون ينتقدون قرار بايدن بإرسال قنابل عنقودية إلى أوكرانيا

صدى البلد

حذر كبير الديمقراطيين في اللجنة الفرعية للدفاع عن المخصصات في مجلس النواب يوم الجمعة من أن الرئيس بايدن يعطي الضوء الأخضر لإرسال أسلحة مثيرة للجدل تعرف باسم الذخائر العنقودية إلى أوكرانيا 'خطأ'.

وقالت النائبة بيتي ماكولوم الديمقراطية في مينيسوتا في بيان: 'قرار إدارة بايدن بنقل الذخائر العنقودية إلى أوكرانيا غير ضروري وخطأ فادح'.

واضافت 'تركة القنابل العنقودية هي البؤس والموت وأجيال التنظيف المكلفة بعد استخدامها. تدفع الولايات المتحدة عشرات الملايين من الدولارات سنويًا لإزالة الذخائر العنقودية في لاوس من حقبة فيتنام حيث تستمر بقايا الحرب في قتل وتشويه المدنيين. '

أعلنت إدارة بايدن أن حزمة مساعداتها الأخيرة لأوكرانيا ستشمل الذخائر العنقودية والقنابل التي تطلق متفجرات أصغر عبر منطقة واسعة عند تفجيرها. تم حظر القنابل العنقودية من قبل أكثر من 100 دولة لأنها معروفة بقتل أو تشويه المدنيين - في كثير من الحالات ، عندما تسقط الذخائر الصغيرة على الأرض دون أن تنفجر ولكن يتم تفجيرها بشكل غير متوقع في وقت لاحق ، حتى بعد سنوات من إسقاطها.

استخدمت كل من روسيا وأوكرانيا الذخائر العنقودية منذ أن شنت موسكو هجومها لأول مرة في فبراير 2022. وأقر مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان يوم الجمعة أن الذخائر العنقودية تشكل خطرًا على المدنيين ، لكنه قال إن الخطر على حياتهم سيكون أكبر إذا فعلت كييف. ليس لديهم أسلحة كافية لمحاربة القوات الروسية. إن 'معدل الانفجار' للذخائر التي يرسلها البنتاغون إلى أوكرانيا أقل من 3٪.

لكن ماكولوم دعا الولايات المتحدة إلى عدم التعامل مع الأسلحة المثيرة للجدل تمامًا.

وقال "بصفتي مؤيدًا قويًا لسياسة إدارة بايدن في أوكرانيا ، يجب أن أصرح بأقوى العبارات الممكنة عن معارضتي المطلقة لنقل الولايات المتحدة للذخائر العنقودية. وأضافت: 'يجب إزالة هذه الأسلحة من مخزوناتنا ، وليس إلقاؤها في أوكرانيا'.

ومع ذلك ، فقد حصل القرار على إشادة نادرة لبايدن عبر الممر من السناتور توم كوتون ، آر آرك.

وقال كوتون: 'لكي تهزم القوات الأوكرانية غزو بوتين ، تحتاج أوكرانيا على الأقل إلى الحصول على الأسلحة التي تستخدمها روسيا بالفعل ضدها ، مثل الذخائر العنقودية'. 'توفير هذه الإمكانية الجديدة هو القرار الصحيح - حتى لو استغرق وقتًا طويلاً - وهو قرار دعمته منذ فترة طويلة.'

لكن عضوة ديمقراطية أخرى في لجنة المخصصات بمجلس النواب، النائبة باربرا لي ، ديمقراطية من كاليفورنيا ، قالت إنها 'قلقة' من أن بايدن 'يفكر في إرسال قنابل عنقودية إلى أوكرانيا'.

قال لي على تويتر: 'تعمل القنابل العنقودية من خلال نثر' القنابل الصغيرة 'الصغيرة على مساحة واسعة. العديد من هذه القنابل الصغيرة لا تنفجر - لكنها تظل تهديدًا للمدنيين لعقود من الزمن'.

واضاف 'الشعب الأوكراني منخرط في كفاح عادل من أجل حقوقه وحريته وإنسانيته. لا تحتاج الولايات المتحدة وأوكرانيا إلى الانحدار إلى مستوى بوتين.'

إدارة بايدن البنتاغون الذخائر العنقودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول ظهور لـ إمام عاشور بعد أنباء توقيعه للأهلي

سبب وفاة ابنة مدير أعمال مصطفى شعبان في الساحل الشمالي

النور قطع وجاري عملي حاجة مقرفة .. اعترافات جريئة لـ إيمان العاصي

فرصة ذهبية.. كاف يقرب الزمالك من مجد تاريخي وكأس العالم للأندية.. تفاصيل

قعد على الكرسي وشدني.. إيمان العاصي تروي تفاصيل اعتداء جارها عليها

تعليق مثير من محامي كهربا بشأن رحيله عن الأهلي

كسبت فيه.. أول رد من مرتضى منصور علي انضمام إمام عاشور للأهلي

أول رد فعل من كهربا بعد أنباء رحيله عن الأهلي

موضوعات متعلقة

موشانجا: إفريقيا تحتاج التكامل الاقتصادي وحرية التنقل بين دولها

حرب شوارع بين المناهضين للشذوذ والمثلية في مظاهرتين بجورجيا

البنتاجون يدافع والناتو يتعهد بالعضوية .. قنابل أمريكا العنقودية لأوكرانيا تشعل حربا عالمية ثالثة | تقرير

وزيرة الخزانة الأمريكية تحث على تعاون واشنطن مع الصين في الاقتصاد والمناخ

روسيا: بايدن مصاب بالخرف.. ويدعم قيام حرب عالمية ثالثة

بعد أسبوع من الشغب .. شرطة باريس تحظر مظاهرة للاحتجاج على "عنف السلطة"

احتجاجات في اليابان بعد زيارة رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى كوريا الجنوبية

روسيا تسعى لعقد جلسة بمجلس الأمن حول تفجيرات نورد ستريم

ترشيحاتنا

نظام المدفوعات الأفريقي .. يوفر 5 مليارات دولار| ويحمل بشرى للجنيه المصري

سيحتاج لقرض .. مفاجأة غير سارة عن سعر هاتف آيفون iPhone 15 Pro Max

ثلاث نجوم| قرار من كولر يجبر هؤلاء على الرحيل من الأهلي (ايه الحكاية)

658 ألف فدان.. أحمد موسى يزف بشرى سارة عن واحة سيوة|فيديو

بأقل سعر .. اركب سيارة يابانية "زيرو" أوتوماتيك |صور

حسام عبد الغفار يكشف تفاصيل مبادرة 100يوم صحة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على طرق علاج مسمار القدم بالأعشاب

أسما شريف منير تثير الجدل بإطلالة صيفية جريئة |شاهد

مخاطر الفلاتر على الصحة.. شركة مياه الشرب تحذر: مزرعة بكتيريا وتسبب كوارث

بعد اتهامها بتقليد جورجينا .. إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين صبري

فيديو

للأغنياء.. حكاية جزيرة يونانية جمعت محمد صلاح واحمد سعد وساويرس ومحمد رمضان|فيديوجراف

الحياة جميلة.. رد مفاجئ من طليقة أحمد الفيشاوي لأحد متابعيها |فيديوجراف

تصريحاتها المثيرة شَهَرتها .. خلاف جمال شعبان مع هبة قطب وعمرو أديب|فيديو

منفذ العملية كشفها.. تفاصيل محاولة اغتيال عادل إمام .. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

اﻟﻤﺰﻳﺪ