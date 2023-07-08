سطح الأرض يسجل أعلى درجة حرارة على الإطلاق.. ما السبب؟

جرى تسجيل رقم قياسي لـ درجة حرارة سطح الأرض لتكون 17.03 C وهو الرقم الأعلى على الإطلاق، وذلك وفق إعلان الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، في منشور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كانت أعلى درجة حرارة مسجلة لـ سطح الأرض هي 16.88 درجة في يوليو 2016، ليأتي هذا العام ليسجل سطح الأرض رقما جديدا، ودائمًا ما يحدث هذا الارتفاع الاستثنائي في درجة الحرارة مع بداية ظهور ظاهرة النينو التي تزيد من درجة الحرارة على اليابسة وفي المحيطات، كما توقعت الهيئة كسر هذا الرقم في المستقبل.

ويحذر الخبراء من أن الرقم القياسي لأعلى درجة حرارة على سطح الأرض، قد يتم كسره عدة مرات هذا العام، وغرد روبرت رودي، كبير العلماء في بيركلي إيرث، على تويتر “قد نشهد لبضعة أيام أكثر حرارة خلال الأسابيع الستة المقبلة”.

فيما قال فريدريك أوتو، المحاضر الأول في علوم المناخ في معهد جرانثام لتغير المناخ والبيئة: “لن يكون رقمًا قياسيًا لفترة طويلة، لا يزال الصيف في نصف الكرة الشمالي قريبًا في الغالب وظاهرة النينيو تتطور، ما قد يؤدي إلى المزيد من الأرقام القياسية”.

تعريف ظاهرة النينيو

وسبق أن حذر العديد من خبراء المناخ من عودة ظاهرة النينيو خلال العام الجاري 2023، وتعد واحدة من الظواهر المناخية الأكثر تأثيراً على الأرض، ويؤدي هذا التغير في درجات الحرارة إلى تغيرات جوهرية في النظام البيئي العالمي، وتحدث ظاهرة النينيو عادة في المتوسط كل سنتين إلى سبع سنوات، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، فيما تستمر النوبات عادةً من تسعة إلى 12 شهرًا، النينيو نمط مناخي يحدث بشكل طبيعي مرتبط بارتفاع درجات حرارة سطح المحيط في وسط وشرق المحيط الهادئ الاستوائي.

نصائح مهمة للمواطنين



ووجهت هيئة الأرصاد الجوية عدة نصائح للمواطنين لمواجهة الطقس الحار خلال فصل الصيف أهمها الإكثار من تناول السوائل الباردة والمياه، وارتداء الملابس القطنية والفضفاضة، وارتداء غطاء للرأس أثناء الخروج ساعة الذروة في درجات الحرارة، والتواجد في أماكن جيدة التهوية، والابتعاد عن التعرض المباشر لأشعة الشمس.

