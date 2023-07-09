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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الأحد 9-7-2023

سعر الذهب
سعر الذهب

يشهد سعر الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 9- 7 -2023، في محلات الصاغة على مستوى الأعيرة المختلفة دون أي تغيير.

عيار 21


وصل سعر الجرام من أشهر أعيرة الذهب وهو عيار 21 نحو2160 جنيه للبيع و 2180 جنيه للشراء.

قرار مرتقب يؤثر على سعر الذهب.. ماذا ينتظر المعدن الأصفر؟

انخفاض شديد في سعر الذهب عالميا

عيار 24


وصل سعر عيار 24 الأعلي فئة نحو 2469 جنيه للبيع و 2491 جنيه للشراء.

عيار 18
 

وسجل سعر عيار 18 نحو 1851 جنيه للبيع و 1869 جنيه للشراء

عيار 14
 

ووصل سعر عيار 14 نحو 1440 جنيه للبيع و 1453 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب


بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 17.3 ألف جنيه للبيع و 17.44 جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب


وصل سعر أوقية الذهب نحو 76.8 ألف جنيه للبيع و 77.5 ألف جنيه للشراء.

سعر كيلو الذهب


بلغ سعر كيلو الذهب نحو 2.5 مليون جنيه للبيع و 2.5 مليون جنيه للشراء.

 

أسعار الذهب في البورصات العالمية


بينما تنخفض أسعار الذهب لأدنى المستويات في 3 أشهر، وتتراجع البنوك الاستثمارية عن توقعاتها القوية للسعر في ظل عناد البنوك المركزية الكبرى بشأن خفض الفائدة، يقول بنك أوف أمريكا (NYSE:BAC) إن سوق الذهب شهد تخارجًا لـ 1.5 مليار دولار أمريكي.

ويأتي التراجع في ظل أحاديث صدرت من جيروم باول، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، في صحبة كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، وأندرو بايلي، محافظ بنك إنجلترا، أكدوا فيها جميعًا  الاستمرار في تشديد السياسة النقدية، وألمحوا لرفع معدلات الفائدة في المستقبل المنظور لمحاربة التضخم المرتفع بقوة عن هدف الـ 2% الموضوع له، وعدم تخلي البنوك عن هذا الهدف.


فيما شهدت الأسهم الأمريكية تدفقًا بـ 1.5 مليار أمريكي مع الارتفاع الذي تشهده الأسهم التكنولوجية، وأسهم البنوك التي ارتفعت بعد اختبارات الضغط التي أجراها الفيدرالي وأكدت على متانة القطاع المصرفي الأمريكي وقدرته على تحمل صدمة الركود.انخفاض عالمي


وتراجعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم، وخسرت أكثر من 5 دولارات في المعاملات الفورية، لتبقى عند أدنى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أشهر ونصف.

وتراجعت عقود الذهب تسليم أغسطس 2023 بنسبة 0.37% أو ما يعادل 6.95 دولار لتصل إلى 1910.75 دولار للأونصة.

كما شهدت السندات تدفقًا بـ 600 مليون دولار، مما رفع سعر مؤشر الدولار وزاد من الضغوط على أسعار الذهب، هذا وتسجل السندات أطول سلسلة مكاسب منذ عام 2011.

الذهب والزواج

ويبحث الكثير عن سعر الذهب اليوم بالمصنعية والضريبة والدمغة خاصة عند شراء المشغولات للشبكة، بعد قرار زيادتها 10 % إذ يدخل القرار حيز التنفيذ من شهر يوليو الحالي، وتكون كبيرة نسبيا عند شراء المصوغات.
الذهب

وعند حساب سعر المصنعية، يكون في الغالب بدءا من 5% من سعر الجرام وحتى 10%، وقد يتم احتسابها بنحو  100 وحتى 150 جنيها أو يزيد في بعض محلات الصاغة.

عند حساب سعر مصنعية السبائك تختلف قليلا، إذ تبدأ من نحو 35 جنيها للجرام للتي تزيد عن 100 جرام على حسب الشركة المصنعة للسبيكة، أما السبائك الأقل من 100 جرام تعامل معاملة المشغولات بحسب القرار الجديد.

 

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