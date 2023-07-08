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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قطار الأهلي يواصل الزحف تجاه لقب الدوري بثنائية جديدة في شباك الاتحاد

الأهلي
الأهلي

نجح النادي الأهلي في تحقيق الفوز على الاتحاد السكندري بثنائية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما منذ قليل ضمن منافسات الجولة الـ 21 والمؤجلة من بطولة الدوري المصري .

 

ويتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 75 نقطة من أصل 29 جولة، بينما يقع الاتحاد السكندري في المركز الثامن برصيد 42 نقطة.

ويتبقى للنادي الأهلي نقطتين فقط من أجل التتويج رسميا ببطولة الدوري المصري الممتاز. 

أحداث المباراة 

تعرض عمار حمدي لاعب الاتحاد السكندري  لشد في العضلة الضامة  قبل مواجهة النادي الأهلي ليدفع الصربي  زوران بـ  ناصر ناصر  بدلا منه .
 

شهدت بداية المباراة تمريرات قصيرة بين لاعبي الأهلي في منتصف الملعب.

ونجح بيرسي تاو في تسديد الكرة من داخل منطقة الجزاء  لتمربجوار القائم الأيسر لخارج الملعب.

ونجح علي معلول في إحراز هدف التقدم النادي الأهلي في الدقيقة العاشرة من ركلة جزاء بعد   عرقلة حسين الشحات من اللاعب محمد فارس داخل منطقة الجزاء

وتمكن محمود كهربا من إحراز الهدف الثاني في شباك الاتحاد السكندري في الدقيقة 13 بعد استلام  بيرسي تاو تمريرة  من محمد فخري خلف المدافعين داخل منطقة الجزاء جهة اليمين ليمرر الكرة لكهربا أمام المرمى الذي سددها من لمسة واحدة

وشهدت الدقيقة 17هدف ملغي للأهلي بداعي وجود تسلل على كهربا قبل تسجيله للهدف.

وألغي حكم اللقاء هدف أخر للنادي الأهلي في الدقيقة 82  بداعي وحود تسلل على بيرسي تاو قبل تسجيل الهدف.

وشهدت الدقيقة 88 بطاقة صفراء ثانية ثم بطاقة حمراء للاعب خالد الغندور لاعب الاتحاد السكندري بعد تدخل متهور على خالد عبد الفتاح

وحاول لاعبو الاتحاد السكندري إحراز الهدف الأول من خلال شن بعض الهجمات ولكن دون تشكيل خطورة حقيقة على مرمي النادي الأهلي .

 

تشكيل الفريقين
 

وجاء تشكيل الاتحاد أمام الأهلي كالتالي:-

المهدي سليمان في حراسة المرمى

الدفاع.. محمد صالح وصبري رحيل وخالد صبحي ومصطفى ابراهيم

محمد فارس ومحمد محمود وعمار حمدي مورو ساليفو في الوسط

الهجوم.. إسلام عبد النعيم وخالد الغندور

 

بينما خاض النادي الأهلي المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، علي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج، أحمد قندوسي، محمد فخري.

خط الهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو، محمود كهربا.

 

 

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