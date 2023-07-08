عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الحكومة في هولندا يخطط إلى الترشح لولاية خامسة

رئيس وزراء هولندا
رئيس وزراء هولندا

يهتم رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي ، الذي أعلن الانهيار المفاجئ لحكومته الرابعة؛ بسبب الانقسامات حول سياسة الهجرة ، بالسعي لولاية خامسة لكنه قد يواجه أصعب انتخابات في حياته المهنية.

في (أغسطس) الماضي، أصبح روتي ، البالغ من العمر 56 عامًا ، أطول رئيس وزراء خدمة في التاريخ الهولندي ، وهي شهادة على قدرته على التحمل السياسي ومهاراته في البقاء على قيد الحياة على مدار فترة 12 عامًا.

قاد روتي حزب الشعب المحافظ من أجل الحرية والديمقراطية (VVD) لمدة 17 عامًا ، من خلال أزمات لا حصر لها وتشديد سياسة الهجرة ، مدفوعة بصعود الأحزاب اليمينية التي تطالب بإغلاق حدود البلاد.

ولدى سؤاله في وقت متأخر يوم الجمعة عما إذا كان يريد الاستمرار في دور القيادة السياسية ، قال روته إن الأمر متروك لحزبه ، لكنه أضاف: 'إذا طلبت مني أن أقرر الآن ، فمن الواضح أن الإجابة هي' نعم 'لأن لدي الطاقة والأفكار'.

أُطلق على روتي لقب 'تفلون مارك' لقدرته على النجاة من المشاكل السياسية ، ولكن في السنوات الأخيرة واجه انتقادات متزايدة بسبب تعامله مع قضايا السياسة الرئيسية ، من سياسة المزارع وتغير المناخ إلى الرعاية الاجتماعية وأزمة حول حقل غاز جرونينجن. 

تشمل المشاكل الأخيرة فضيحة حول إعانات رعاية الأطفال التي أسقطت حكومة روتي السابقة. خلال الأزمة ، قال إنه 'ليس لديه ذاكرة نشطة' لتصريحاته السابقة وأقر بمحو الرسائل النصية من هاتفه.

وعزا العاصفة السياسية الأخيرة إلى 'صدام القيم' في الحكومة الائتلافية المكونة من أربعة أحزاب بشأن الهجرة. أصرت أحزاب التحالف الصغيرة على أن الأطفال والآباء الذين يطلبون اللجوء في هولندا لهم الحق في لم شملهم ، في حين سعى حزب VVD الخاص به إلى فرض قيود.

يقول العديد من الناخبين الهولنديين إنهم سئموا قيادته - لكن لا يرون بديلاً واضحًا. وسيكون منافسه الرئيسي في انتخابات الخريف هو حزب احتجاج للمزارعين هز المشهد السياسي وحصل على أغلبية المقاعد في مجلس الشيوخ الهولندي بعد الانتخابات المحلية في مارس 

على الرغم من تقلباته في الداخل ، كان لروتي حضورًا لا يكل على المسرح السياسي في أوروبا.

شكّل أول ائتلاف له في عام 2010 ورابع تحالف له في يناير 2022 ، بعد انتخابات يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها استفتاء على تعامله مع جائحة COVID-19.

من بين القادة الوطنيين الأوروبيين الحاليين ، لم يخدم سوى فيكتور أوربان المجري فترة أطول.

يعيش روتي ، غير المتزوج ، في نفس المنزل في لاهاي الذي اشتراه مع أصدقائه الطلاب ويمكن رؤيته يقود دراجته لحضور اجتماعات مجلس الوزراء أو زيارات رسمية وهو يأكل تفاحة.

طوال حياته السياسية، استمر في تدريس فصل الدراسات الاجتماعية في مدرسة ثانوية في المدينة.

على الرغم من ترشيحه غالبًا لشغل مناصب دولية رفيعة المستوى في الاتحاد الأوروبي أو الناتو ، إلا أنه قال إنه يتمتع 'بأفضل وظيفة في العالم' ولا يريد ترك السياسة الهولندية.

قال ساخرًا للصحفيين العام الماضي: 'أشعر أنني وصلت إلى منتصف الطريق'.

رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول ظهور لـ إمام عاشور بعد أنباء توقيعه للأهلي

سبب وفاة ابنة مدير أعمال مصطفى شعبان في الساحل الشمالي

النور قطع وجاري عملي حاجة مقرفة .. اعترافات جريئة لـ إيمان العاصي

قعد على الكرسي وشدني.. إيمان العاصي تروي تفاصيل اعتداء جارها عليها

فرصة ذهبية.. كاف يقرب الزمالك من مجد تاريخي وكأس العالم للأندية.. تفاصيل

تعليق مثير من محامي كهربا بشأن رحيله عن الأهلي

سكتة قلبية .. وفاة القبطان حسام زيدان أحد أبطال تعويم السفينة إيفرجيفن

صعب على الأهلي| تعليق مثير من خالد الغندور بشأن مباراة الاتحاد السكندري

موضوعات متعلقة

رغم تقارير هروبهم |مرتزقة الحرب المتمردون لا يزالون على أعتاب بوتين

11 قتيلا و3 مفقودين بعد انهيار مبنى في البرازيل

خطأ فادح .. ديمقراطيون ينتقدون قرار بايدن بإرسال قنابل عنقودية إلى أوكرانيا

موشانجا: إفريقيا تحتاج التكامل الاقتصادي وحرية التنقل بين دولها

حرب شوارع بين المناهضين للشذوذ والمثلية في مظاهرتين بجورجيا

البنتاجون يدافع والناتو يتعهد بالعضوية .. قنابل أمريكا العنقودية لأوكرانيا تشعل حربا عالمية ثالثة | تقرير

وزيرة الخزانة الأمريكية تحث على تعاون واشنطن مع الصين في الاقتصاد والمناخ

روسيا: بايدن مصاب بالخرف.. ويدعم قيام حرب عالمية ثالثة

ترشيحاتنا

الداخلية تهدي أهالي سيوة وحدة مرور .. وأحمد موسى : ما شاء الله

باريس سان جيرمان يعلن رابع صفقاته الصيفية

أبو العينين: جلست مع برلمانيين في أوروبا وأمريكا لشرح حقيقة ما يحدث في مصر

بملابس متشابهة.. زوجة محمد رمضان تخطف الأنظار برفقته من اليونان

الصحة تعلن عن وظائف خالية في 8 تخصصات

تسمم .. مي سليم تكشف تطورات الحالة الصحية لـ دانا حمدان |خاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 وصفات فعالة لعلاج القولون العصبي

بصور رومانسية..مروان محسن يحتفل بعيد ميلاد زوجته

تعرف على طرق علاج مسمار القدم بالأعشاب

ثلاث نجوم| قرار من كولر يجبر هؤلاء على الرحيل من الأهلي (ايه الحكاية)

فيديو

للأغنياء.. حكاية جزيرة يونانية جمعت محمد صلاح واحمد سعد وساويرس ومحمد رمضان|فيديوجراف

الحياة جميلة.. رد مفاجئ من طليقة أحمد الفيشاوي لأحد متابعيها |فيديوجراف

تصريحاتها المثيرة شَهَرتها .. خلاف جمال شعبان مع هبة قطب وعمرو أديب|فيديو

منفذ العملية كشفها.. تفاصيل محاولة اغتيال عادل إمام .. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ