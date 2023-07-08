رئيس الحكومة في هولندا يخطط إلى الترشح لولاية خامسة

يهتم رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي ، الذي أعلن الانهيار المفاجئ لحكومته الرابعة؛ بسبب الانقسامات حول سياسة الهجرة ، بالسعي لولاية خامسة لكنه قد يواجه أصعب انتخابات في حياته المهنية.

في (أغسطس) الماضي، أصبح روتي ، البالغ من العمر 56 عامًا ، أطول رئيس وزراء خدمة في التاريخ الهولندي ، وهي شهادة على قدرته على التحمل السياسي ومهاراته في البقاء على قيد الحياة على مدار فترة 12 عامًا.

قاد روتي حزب الشعب المحافظ من أجل الحرية والديمقراطية (VVD) لمدة 17 عامًا ، من خلال أزمات لا حصر لها وتشديد سياسة الهجرة ، مدفوعة بصعود الأحزاب اليمينية التي تطالب بإغلاق حدود البلاد.

ولدى سؤاله في وقت متأخر يوم الجمعة عما إذا كان يريد الاستمرار في دور القيادة السياسية ، قال روته إن الأمر متروك لحزبه ، لكنه أضاف: 'إذا طلبت مني أن أقرر الآن ، فمن الواضح أن الإجابة هي' نعم 'لأن لدي الطاقة والأفكار'.

أُطلق على روتي لقب 'تفلون مارك' لقدرته على النجاة من المشاكل السياسية ، ولكن في السنوات الأخيرة واجه انتقادات متزايدة بسبب تعامله مع قضايا السياسة الرئيسية ، من سياسة المزارع وتغير المناخ إلى الرعاية الاجتماعية وأزمة حول حقل غاز جرونينجن.

تشمل المشاكل الأخيرة فضيحة حول إعانات رعاية الأطفال التي أسقطت حكومة روتي السابقة. خلال الأزمة ، قال إنه 'ليس لديه ذاكرة نشطة' لتصريحاته السابقة وأقر بمحو الرسائل النصية من هاتفه.

وعزا العاصفة السياسية الأخيرة إلى 'صدام القيم' في الحكومة الائتلافية المكونة من أربعة أحزاب بشأن الهجرة. أصرت أحزاب التحالف الصغيرة على أن الأطفال والآباء الذين يطلبون اللجوء في هولندا لهم الحق في لم شملهم ، في حين سعى حزب VVD الخاص به إلى فرض قيود.

يقول العديد من الناخبين الهولنديين إنهم سئموا قيادته - لكن لا يرون بديلاً واضحًا. وسيكون منافسه الرئيسي في انتخابات الخريف هو حزب احتجاج للمزارعين هز المشهد السياسي وحصل على أغلبية المقاعد في مجلس الشيوخ الهولندي بعد الانتخابات المحلية في مارس

على الرغم من تقلباته في الداخل ، كان لروتي حضورًا لا يكل على المسرح السياسي في أوروبا.

شكّل أول ائتلاف له في عام 2010 ورابع تحالف له في يناير 2022 ، بعد انتخابات يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها استفتاء على تعامله مع جائحة COVID-19.

من بين القادة الوطنيين الأوروبيين الحاليين ، لم يخدم سوى فيكتور أوربان المجري فترة أطول.

يعيش روتي ، غير المتزوج ، في نفس المنزل في لاهاي الذي اشتراه مع أصدقائه الطلاب ويمكن رؤيته يقود دراجته لحضور اجتماعات مجلس الوزراء أو زيارات رسمية وهو يأكل تفاحة.

طوال حياته السياسية، استمر في تدريس فصل الدراسات الاجتماعية في مدرسة ثانوية في المدينة.

على الرغم من ترشيحه غالبًا لشغل مناصب دولية رفيعة المستوى في الاتحاد الأوروبي أو الناتو ، إلا أنه قال إنه يتمتع 'بأفضل وظيفة في العالم' ولا يريد ترك السياسة الهولندية.

قال ساخرًا للصحفيين العام الماضي: 'أشعر أنني وصلت إلى منتصف الطريق'.