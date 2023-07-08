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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نيفين منصور: رسوم تراخيص الكلاب تبدأ من 1000 جنيه وحتى 50 ألفًا

حيازة الكلاب
حيازة الكلاب

قالت الإعلامية نيفين منصور، إن هناك ضوابط ملزمة لـ تربية الحيوانات، وإن القانون رقم 29 لسنة 2023، الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، نظم أشياء كثيرة.

وأضافت الإعلامية نيفين منصور، خلال تقديمها برنامج ”من أول و جديد”، المذاع على قناة ”الحدث اليوم”، أن هذا الموضوع به جزء اقتصادي؛ لأن هناك من يستورد حيوانات من الخارج، وأن بعض مستلزمات الحيوانات تأتي من الخارج، وأيضًا هناك مدربين لـ الحيوانات يأتون من الخارج.

ولفتت إلى أن القانون ناقش كل شيء، وتم وضع ضوابط لتربية الحيوانات، مشيرة إلى أن تجارة الكلاب، من المشروعات المشهورة في مصر.

وأشارت إلى أن إدارة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وضعت دراسة جدوي بخصوص مشروعات تجارة الكلاب والحيوانات الأليفة. 

وأوضحت أن مشروعات تربية الحيوانات الأليفة، وتحديدًا الكلاب، منتشرة في مصر، ومربحة، وهناك أنواع من الكلاب تستخدم لـ الحراسة، وهناك أنواع تكون لـ اللاعبين، ولكن هناك 16 نوعًا من الكلاب تم حظر تربيتها.

وكشفت عن أن هناك 360 نوعا من الكلاب على مستوى العالم، لافتة إلى أن أسعار ترخيص الكلاب في مصر، مرتفعة، لأنها تبدأ من 1000 جنيه وتصل إلى 50 ألفا.
 

نيفين منصور تربية الحيوانات حيازة الحيوانات الخطرة الكلاب

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