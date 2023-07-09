تفاصيل إطلاق أكبر حدث ترفيهي في الشرق الأوسط.. فيديو

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك حدث ترفيهي هو الأكبر في الشرق الأوسط سيطلق من مصر الفترة المقبلة، حيث تستضيف مدينة العلمين حدثا ضخما يستمر طوال فترة الصيف، ومن المنتظر أن يستقبل هذا الحدث مليون زائر من جميع أنحاء العرب في أكبر واجهة سياحة متكاملة في العامل العربي.



وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، أن مدينة العلمين مدينة كبيرة وتستوعب 4 مليون مواطن، وهي منطقة واعدة للغاية، ولديها شاطئ يوازي شاطئ الإسكندرية، معقبًا: "مدينة العلمين حاجة تفرج".

فرص العمل



وأضاف أن ما يحدث في العلمين عبارة عن سياحة توفر الكثير من فرص العمل، مستطردًا: “مصر تفتح ذراعيها للعرب والعالم”.