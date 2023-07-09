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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

توك شو.. السيسي يستجيب لعلاج أسرة كاملة وأبو العينين يدعو المستثمرين الأوروبيين للقدوم إلى مصر

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات المختلفة، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:


5 جنيهات.. شعبة الدواجن: انخفاض في أسعار البيض
أكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أن هناك انخفاضات في أسعار البيض والدواجن في الأسواق المصرية.


بعد دقيقة من إطلاق النداء.. الرئيس السيسي يستجيب لعلاج أسرة كاملة |شاهد
استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، لعلاج أسرة كاملة تعاني من السرطان بشكل مباشر، بعد سرد حالتها الإنسانية من قبل الإعلامي نشأت الديهي، الذي يقدّم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء اليوم.  


تفتح لكم أسواق إفريقيا.. أبو العينين يدعو المستثمرين الأوروبيين للقدوم إلى مصر
شارك النائب محمد  أبو العينين وكيل مجلس النواب في احتفالية سفارة مصر في بروكسل، بذكرى ثورتي 30 يونيو و23 يوليو.


عضو بالبرلمان الأوروبي: مصر نموذج للاستقرار وبها قيادة قوية

شارك النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب في احتفالية سفارة مصر في بروكسيل للاحتفال بذكرى ثورتي 30 يونيو و23 يوليو .


بشرى | التعليم تستكمل تصحيح الكيمياء للثانوية العامة .. والدرجات مطمئنة
‏قال أيمن صقر مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط إن يوم الأربعاء الماضي كان هناك اجتماع للدكتور رضا حجازي أعلن خلاله بعد الشكاوي العديدة التي حدثت بسبب امتحان مادة الكيمياء في الثانوية العامة أن النتائج مبشرة وهناك طلاب حصلوا على الدرجة النهائية في مادة الكيمياء، واكثر من 5000 طالب  حصلوا على اعلى من 95% وهذه بالطبع درجات مبشرة ومطمئنة للطلبة.


راضية بقضاء ربنا | أول تصريح لـ حورية فرغلي بعد خروجها من العمليات
قالت الفنانة حورية فرغلى، إنها كانت تعانى منذ فترة كبيرة من بعض الأورام وقامت بإزالتها عبر عدد من العمليات الجراحية.


الجمارك تكشف موقف قانون استيراد المصريين بالخارج سيارات.. فيديو
كشف الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، الموقف الحالي لمبادرة استيراد المصريين بالخارج للسيارات.


4 أمتار .. تحذير شديد اللهجة من الأرصاد للمصطافين |فيديو
كشفت إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.


في متناول كافة الطبقات|مدير حدائق الحيوان يكشف سعر التذاكر بعد عملية التطوير.. فيديو
كشف الدكتور محمد رجائي، مدير حدائق الحيوان بوزارة الزراعة، أنه جرى على مدار شهرين وقبل غلق  حديقتي الحيوان والأورمان لمدة عام ونصف لبدء عملية التطوير الشاملة  وعبر لجنة جرى تشكيلها من  خبراء وزارة الزراعة والجامعات وخبراء دوليين من مكاتب استشارية كبرى  حصر العهد قبل تسليمها الحديقة للمطور سواء من مبانٍ تراثية أو الأشجار المعمرة التي  تدخل في إطار التراث وكذا الحيوانات".

 

اخبارالتوك شو محمد أبو العينين مصر أحمد موسى السيسي

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