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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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في متناول كافة الطبقات|مدير حدائق الحيوان يكشف سعر التذاكر بعد عملية التطوير.. فيديو

حديقة الحيوان
حديقة الحيوان

كشف الدكتور محمد رجائي، مدير حدائق الحيوان بوزارة الزراعة، أنه جرى على مدار شهرين وقبل غلق  حديقتي الحيوان والأورمان لمدة عام ونصف لبدء عملية التطوير الشاملة  وعبر لجنة جرى تشكيلها من  خبراء وزارة الزراعة والجامعات وخبراء دوليين من مكاتب استشارية كبرى  حصر العهد قبل تسليمها الحديقة للمطور سواء من مبانٍ تراثية أو الأشجار المعمرة التي  تدخل في إطار التراث وكذا الحيوانات".

 

وعن مصير الحيوانات في حديقة الحيوان بعد الاغلاق تابع خلال  مداخلة عبر برنامج " كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON"، ستظل في مكانها وسيتم تقديم كافة الرعاية الغذائية والطبية لها حتى الانتهاء من بناء أماكنهم الجديدة وتحت رعاية العمالة القديمة لارتباطهم نفسياً بهم وأن  الإنتاج الحربي باعتبارها المطور سوف تتولى دفع الأجور لهؤلاء العاملين.

 

أسعار تذاكر حديقة الحيوان

وعن مصير أسعار تذاكر حديقة الحيوان بعد التطوير والتي تبلغ الآن 5 جنيهات للتذكرة قال "رجائي": الدولة حريصة  منذ  دراسة مخطط التطوير أن تظل  تذاكر الحديقة في متناول كافة طبقات المجتمع وألا تتحول بعد التطوير لطبقات معينة للمجتمع لكنه أكد في نفس الوقت أن الإبقاء على سعر التذكرة الحالي البالغ خمسة جنيهات لا يمكن البقاء عليه لأنه  ظلم للحديقة نفسها واحتياجاتها ونفقاتها".


 وتابع قائلاً: "مش معقول التذكرة تبقى في حدود 5 جنيهات في ظل ارتفاع  أسعار غذاء الحيوان والأدوية البيطرية وسعر 5 جنيهات تعتبر ظالمة للحديقة  لكن الدراسة  دارت أن أسعار التذاكر ستتراوح ما بين  25 و30 جنيهاً للفرد لضمان استمرارية الإنفاق على الحديقة".
وعن  تغير حجم الإنفاق على الحديقة  من جهة الغذاء والاحتياجات مع ارتفاع الأسعار قال رجائي:  "كنا بنصرف 12 مليون جنيه سنوياً ووصلت إلى 17 مليون جنيه أغذية فقط في السنة الأخيرة مع ارتفاع   الأسعار.

حدائق الحيوان وزارة الزراعة كلمة أخيرة أسعار تذاكر حديقة الحيوان لميس الحديدي

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