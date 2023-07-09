عمرو سليم: الجمهور الأصل في حفل الأساتذة.. وهدفنا إسعاده

أعرب المايسترو عمرو سليم، عن سعادته بحفل "الأساتذة" على دار الأوبرا المصرية، قائلا:" الجمهور هو الهدف الأصلى من الحفل، وما يهمنا إمتاعه، وكانوا متفاهمين ومتجاوبين مع الحفل.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” والمذاع عبر قناة “الحياة”،:"نلقى الضوء بقدر الإمكان على ما يستحق أن يقدم، ونختار كل مرة عدد من الملحنين وكل مرة نختار آخرين، والجمهور يحفظ المطرب، ونحاول أن نثير الموسيقى بشكل يجعل اللحن يزداد ثراء بحيث نجعله عالميا".



وأكمل عمرو سليم، :"قدمنا موسيقى بعض الأغانى كما هى، وعملنا التعديل الذى يسمح لنا أن نخرج العمل بشكل جيد كما نفذه أصحابه.



