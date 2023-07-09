هشام يكن: لاعبو الزمالك أكثر انسجاماً مع أوسوريو.. والقمة خارج التوقعات

أشاد هشام يكن نجم نادي الزمالك السابق ، بالفوز المثير الذي حققه الفريق الأبيض على فيوتشر بنتيجة 3 – 2 ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الممتاز .

وقال هشام يكن في تصريحات لبرنامج "البريمـو" ، مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر قناة "TeN" : " الزمالك يسير بشكل مميز تحت قيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق ، ولاعبو القلعة البيضاء أصبحوا أكثر انسجاماً تحت قيادة الجهاز الفني الحالي .

وأكمل : أصبح للأبيض شكل هجومي رائع ، وخاصًة في مباراة المقاولون العرب الماضية ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس مصر التي انتهت بسداسية ".

وأضاف : " مباراة القمـة المقبلة بين الأهلي والزمالك تبقى دائماً خارج التوقعات أياً كان مستوى كلا الفريقين وموقفهما في جدول الدوري ، و أتمنى أن يواصل الأبيض نتائجه المميزة تحت قيادة أوسوريو ، فالفوز على الأهلي سيعطي دفعة معنوية للاعبين قبل البطولة العربية ".