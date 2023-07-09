مصطفى كامل: مهرجان العلمين يستهدف استقبال مليون زائر

علق الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين وعضو مجلس أمناء مهرجان العلمين، على انطلاق مهرجان العلمين الحدث الرتفيهي الأكبر في الشرق الأوسط.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: " المهرجان تنظمه إحدى أكبر شركات التنظيم على مستوى العالم، ويستهدف استقبال مليون زائر.

وأكمل:"سعيد بإقامة مهرجان العلمين في واحدة من أفضل الوجهات السياحية بالشرق الأوسط"، متوقعا أن يتخطى عدد الزوار 2 مليون زائر، مؤكدا أن مدينة العلمين واحدة من أهم الوجهات السياحية.