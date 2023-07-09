رفع كفاءة وتطوير الطريق الدولي القنطرة - العريش

قال اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إن الطريق الدولي القنطرة- العريش يشهد أعمال تطوير على طول الطريق حتى مدينة رفح ..حيث يجري حالياً إعادة تأهيل الطريق ، وذلك برفع كفاءة الطريق وإعادة رصفه وإنارته.

كما يتم تزويد الطريق بالخدمات المرورية اللازمة لزيادة معدلات الأمان، بحيث يصبح بعد تطويره النسخة الأحدث لطريق "مصر إسماعيلية الصحراوي.

٣ مراحل :

وقال إن مشروع التطوير للطريق الدولي يتضمن ٣ مراحل كما يلي:

المرحلة الأولى: من القنطرة شرق حتى بالوظة بتكلفة ١٣٥ مليون جنيه، أما المرحلة الثانية فتمتد من بالوظة حتى بئر العبد بتكلفة 620 مليون جنيه، بينما المرحلة الثالثة تمد من بئر العبد حتى العريش.



وأضاف اللواء شوشة ، ان تنفيذ مشروع تطوير الطريق الدولي العريش/ القنطرة شرق ، يشمل زيادة عدد الحارات ورصف الطريق ليكون مماثلًا للطرق الرئيسية المنتشرة على مستوى الجمهورية.

حيث تم الانتهاء من رفع كفاءة و تطوير الطريق بداية من القنطرة ، بطول 52 كيلو مترًا.