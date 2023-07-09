الأهلي يستهدف مهاجم جابوني في الصيف.. تفاصيل

أكد الإعلامي أمير هشام، أن الجابوني محمد باداموسى مهاجم تشوكاريتشكي الصربي، ضمن المرشحين في النادي الأهلي لتدعيم خط الهجوم، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويسعى النادي الأهلي منذ فترة كبيرة للتعاقد مع مهاجم أجنبي، لتدعيم خط هجوم الفريق، حيث ارتبط اسمه مؤخرا بالتعاقد مع اللاعب جاكسون موليكا الذي يلعب بالدوري التركي.

الأهلي يستهدف مهاجم جابوني في الصيف..

وتابع الإعلامي أمير هشام خلال برنامجه التليفزيوني: "المهاجم الجابوني يعتبر من أبرز المرشحين لتدعيم خط الهجوم، ولكن حتى هذه اللحظة لم يتم التقدم بعرض رسمي".

وأضاف أمير هشام: "حال التقدم بعرض رسمي، قيمة اللاعب السوقية سوف تكون مليون يورو وهو صغير في السن، ولكن يوجد أسماء أخرى ضمن الترشيحات".