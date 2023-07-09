مسلم يحيي حفلا غنائيا على مسرح ساقية الصاوي 20 يوليو

يستعد المطرب مسلم لإحياء حفل غنائي يوم 20 يوليو الجارى على مسرح ساقية الصاوى فى تمام الثامنة مساءً، كما تم طرح تذاكر حفل مسلم بسعر موحد 250 جنيهًا.

طرح المطرب مسلم، على اليوتيوب وجميع المنصات الرقمية ومحطات الراديو أغنيته "سابوك فى البيت" وهى الأغنية الثالثة، من ألبومه الجديد والأغنية درامية اجتماعية، يهديها إلى روح والده.



ويتطرق مسلم فيلها عن علاقه شاب بوالده، وعن إحساسه بألم الفراق الأسرى، وجرح القلب، والشعور بالوحدة بعد فقد إنسان عزيز.. هذا العمل يتحدث عن ضرورة استغلال الوقت، والبقاء قدر المستطاع، مع الأهل لأنه مع الأيام بشكل أو بآخر سيأتى يوما ويغيبون.

والجدير بالذكر أن فى أغنية "سابوك فى البيت" لأول مرة مسلم فى أغانيه الخاصة، لايقوم بكتابة كلماتها ولا بوضع ألحانها، ويتعاون فيها مع الشاعر محمود سليم، والملحن جابر جمال، والموزع الموسيقى إسلام الأزرق، وقام بإخراجها أحمد ماريو، الذى تعاون مع مسلم من قبل فى أغنية "مش ندمان".

أغنية "سابوك فى البيت" استغرق تصويرها يوما كاملا، وهى من توزيع شركة ديجيتال ساوند.. وتقول كلماتها:.. سابوك فى البيت وغصبن عنك استنيت .. ومشيوا و قفلوا من بره بـــ مية ترباس ولا حسيت سابوك بتبص ع الحيطه تروح من اوضه على اوضه .. بتعدل صوره معوجه واتاري العوجه كات ف الحيط سابوك عايش على املك لكن وجع الغياب ألمك .. بقى وجودك شبه عدمك لحد م فعلا اتضريت تخبط ناس عليك عايزاك تعوض ناس كانت آذيك .. ونوبه شك فيك قاتلاك ومتعلق فــــ اضعف خيط دخلت تبص فـــ الدولايب فــــ درفه لقيتها مخلوعه .. لقيت صوره بين الكراكيب وصورتك منها مقطوعه لقيت كام ذكرى مرميه مشاعر بايشه ف الميه .. فـــ بيت انواره مطفيه و كان سكانه اهل العيب.