عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب: تعديلات قانون الاستثمار تهدف إلى مواكبة التطورات العالمية وتوفير فرص عمل للشباب

النائب عمرو عكاشة،
النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ

قال النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، إن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار المقدم من الحكومة يهدف إلى تعزيز مناخ الاستثمار في مصر خاصة تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأوضح عكاشة في تصريحات صحفية له، أن تشجيع الاستثمار سيكون من خلال زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية والتوسعة في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته مما يساهم في إقامة مشروعات استثمارية أكبر.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، على أن أهمية تعديل قانون الاستثمار تكمن في مواكبة التطورات العالمية وتسهيل الإجراءات، وتوفير الحوافز اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات الضخمة الملائمة للمرحلة الحالية، مشيرا إلى أن مشروع القانون يؤكد على جدية الدولة في تذليل كافة المعوقات التي تواجه الاستثمار.

ولفت النائب عمرو عكاشة، إلى وجود محاور رئيسية لزيادة الاستثمار الأجنبي تكمن في الإطار الشامل لاستراتيجية الاستثمار الوطني المحلي والأجنبي، إضافة إلى وجود خطة ترويجية للاستثمار، علاوة على تعزيز المؤشرات التنافسية في الاقتصاد، وتطوير بيئة العمل الجاذبة للاستثمار، مشيرا إلى التوسع في نطاق سوق الاستثمار ووفرة العمالة المدربة الناجمة عن التعليم الفني المرتبط بنشاط الشركات الاستثمارية طآلية لتلبية احتياجاتهم من العمالة اللازمة.

مناخ الاستثمار الاستثمار الأجنبي المباشر قانون الاستثمار تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الحوافز الخاصة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير الكهرباء يزف بشرى سارة لأصحاب العدادات القديمة

800 جنيه| الذهب يتراجع بقوة مجددا وعيار 21 الآن يسجل أدنى مستوياته

إيرادات الأفلام.. كريم عبد العزيز يصدم الجميع

بعد قليل .. حسم مصير مرتضي منصور من رئاسة الزمالك

المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبي يشن هجوم قوي بعد خسارة النهائي ..تفاصيل

جهاد جريشة يفجر مفاجأة بشأن طرد محمود صابر أمام المغرب

بعد 20 دقيقة فقط.. شاومينج ينشر أسئلة وإجابات جيولوجيا الثانوية العامة على تليجرام

تعليق مثير من نجم الزمالك السابق على صفقة إمام عاشور مع الأهلي

ترشيحاتنا

خسرنا بطولة وكسبنا جيلا.. 5 مكاسب حققها المنتخب الأولمبي بأمم إفريقيا

شوبير: الهدف الأول للزمالك في مرمي فيوتشر مسؤولية جنش وأتعجب من لومه لزملائه

اعترافات سائق ربع نقل في واقعة تهشيم عدد من السيارات بشارع صلاح سالم

بعد مرور 1054 عاما على تأسيسها.. 5 معلومات مهمة عن القاهرة التاريخية

فيديو جديد يوثق عنف الشرطة الأمريكية.. ضابط يهاجم امرأة حاملًا ويطرحها أرضًا

وزير الكهرباء يزف بشرى سارة لأصحاب العدادات القديمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هبة قطب تكشف عادة تفعلها المرأة تفسد العلاقة الزوجية

قلبت السعودية.. ملابس ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا

حان وقت العقاب|نهاية حزينة لقصة أطهر الطاهر مع الهلال السوداني.. ماذا حدث له؟

تحسين الدورة الدموية والأداء.. فوائد غير متوقعة لـ البطيخ الأصفر والأحمر

فيديو

مشهد لم يحدث من قبل.. سائق قطار بأوغندا يتجنب كارثة.. فيديو

رامي صبري يكشف تفاصيل في حياته الشخصية والفنية.. فيديو

عمل حاجة مقرفة لما النور قطع.. إيمان العاصي تكشف تفاصيل اعتداء جارها عليها

فيديو فاجأ الجميع |عروسة لبست بدلة رقص شفافة وقلعت فستانها فى فرحها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ