أحمد الطاهري: العلمين الجديدة تجسد ملحمة المصريين.. فيديو

قال الإعلامي أحمد الطاهري، إنّ مدينة العلمين الجديدة ستستقبل أكبر مهرجان ترفيهي في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن صناعة الترفيه وكرنفال العلمين لا يمكن التعامل معه على أنه صناعة هامشية: "نتحدث عن حدث ضخم للغاية وترويج سياحي لمدينة تجسد الملحمة التي قام بها المصريون في السنوات العشرة الماضية".

أحمد الطاهري:من الصعب منافسة العلمين الجديدة

وأضاف " أحمد الطاهري"، عبر قناة "اكسترا نيوز": "كان حلما بعيد المنال أن يحدث في العلمين الجديدة هذا العمران، نتحدث عن مدينة على أحدث طراز عالمي لمدن الجيل الرابع .. هنا جمال لا مثيل له، وعندما نقول جنة الله على الأرض لا نكون قد بالغنا".

وتابع الإعلامي أحمد الطاهري : "من الصعب منافسة العلمين الجديدة، والعلمين لن تكون مجرد مصيف، وسيكون مجتمعا يعيش طوال السنة، وكرنفال العلمين يعزز هذا الأمر وهذا التواجد العمراني".

وأكد أحمد الطاهري ، أن المنافسة لن تكون مقتصرة على العروض والحفلات، ولكن سنشهد منافسة قوية بين شركات تنظيم الحفلات، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل غدا أو بعد غد عن المهرجان.