أول رد من مسلسل «ليه لا» على قرار نقابة الممثلين بحذف مشهد من العمل

أصدرت الشركة المنتجة لمسلسل “لية لا” بيانا صحفيا يرد فيه على البيان الذى أصدرته نقابة المهن التمثيلية بشأن المشهد الذى أثار حالة من الجدل بالعمل، والذى اعتبره البعض تقليلا من مجهود كلية آداب علوم المسرح فى تخريج فنانين موهوبين.

وجاء بيان الشركة المنتجة للمسلسل ردا على بيان نقابة المهن التمثيلية، والذي طالب صناع المسلسل بحذف مشهد أساء لأقسام المسرح بحسب ما وصفه بيان النقابة، كالتالي: “بداية نود أن نؤكد احترامنا لجميع المؤسسات التعليمية التى تقوم بجهد كبير فى تعليم الأجيال وتخريج الكوادر الفنية، سواء فى كلية الآداب أو أكاديمية الفنون، وقد لاحظنا غضبا شديدا من رأى قيل فى مشهد من مسلسل “ليه لأ” الجزء الثالث عن الجهات التى تعمل على تدريس التمثيل، وأن الحوار فُهم على أنه إساءة للمجهود الذى يقوم به الأساتذة الإجلاء فى هذه الأقسام أو يقلل من المستوى الفنى للطلاب والخريجين، والحقيقة أن هذا ليس مقصودا بالمرة، وكان الغرض من المشهد هو التمييز بين الدراسة النظرية والتجربة العملية، وأنه ليست كل الجهات تعلم مثل بعضها أو بنفس التفاصيل لا أكثر ولا أقل”.

مسلسل ليه لا

نقابة الممثلين

وأصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانا تستاء فيه مما حدث بمسلسل “ليه لأ”، في الحلقة الثامنة من العمل، حيث تتحدث فنانتان من الوجوه الجديدة بالعمل، واللتين تجسدا شخصيتي ياسمين ومنة، لتسأل الأولى: “حضرتك بتّدرسي فين؟”، لترد منة: “أنا بدّرس في آداب مسرح”، لترد ياسمين قائلة: “بجد”، لتجيبها منة: “إوعي تقولي عاوزه تمثلي”، لتخبرها ياسمين بأن صديقتها "ندى" تحب الغناء والتمثيل، وتتمنى تعلم التمثيل، لترد عليها منة قائلة: “هو إحنا مش بنعلم تمثيل أوي يعني.. أكاديمية الفنون هي بتاعت التمثيل إللي بجد بس عندنا فرقة مسرح ممكن تجرب معاهم”.

وجاء نص البيان كالتالي: "تستنكر نقابة المهن التمثيلية ما جاء في أحد المشاهد بمسلسل “ليه لأ"، حيث دار حوار بين اثنتين من الممثلات حول كلية الآداب قسم علوم المسرح وأن التمثيل اللي “بجد” في أكاديمية الفنون.

وأهابت نقابة المهن التمثيلية بالشركة المنتجة لمسلسل “ليه لأ” حذف المشهد المذكور احتراما لفن المسرح، وأساتذته وللجامعات المصرية العريقة، خاصة كليات الآداب، وأقسام المسرح.

انتقد الفنان الشاب محمد علي رزق المشهد وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًا: “تصحيح للأساتذة اللي كتبوا المسلسل لا يا فندم قسم آداب مسرح بيعلم تمثيل بجد، وفيه نجوم خريجي قسم آداب مسرح زي فتحي عبد الوهاب وسامح حسين وأحمد فتحي وياسر الطوبجي وغيرهم كتير أوووي وفيه دكاترة محترمة بتعلم التمثيل إللي بجد، وأنا بتشرف إني خريج كلية الآداب قسم علوم المسرح”.