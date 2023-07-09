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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 33 حالة تعد على أراضي زراعية وأملاك دولة بأسيوط

إزالة تعديات أسيوط
إزالة تعديات أسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن تنفيذ إزالة 33 حالة تعدى على أراضي زراعية وأملاك دولة مخالفات بناء بمراكز القوصية والبداري وحي شرق ضمن حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـ 21 للإزلالات التي بدأت في 8 يوليو وتستمر حتى 28 يوليو الجاري تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كافة صور التعديات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وطبقاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وبمتابعة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

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وأشار محافظ أسيوط - في تصريحات صحفية اليوم الأحد - أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة نفذت بالتنسيق مع مديريه الأمن عدة حملات مكبرة أسفرت عن تنفيذ إزالات لعدد 30 حالة تعدي بالبناء على أراضي زراعية بمركز القوصية بمشاركة اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية ومساعد مدير الأمن للشمال ومأمور مركز شرطة القوصية ومصطفى فتحي نائب رئيس المركز كما تم إزالة 2 حالة مخالفات بناء بمنطقة نزلة عبداللاه بحي شرق أسيوط بمشاركة عبداللطيف فضالة رئيس حى شرق وعاصم ابراهيم نائب رئيس الحي كما تم تنفيذ إزالة حالة تعدي على أراضي زراعية بمدينة البداري بمشاركة محمد حسن رئيس مركز ومدينة البدارى ونائبه لافتًا إلى أن تلك الحملات تمت تحت إشراف عدلى أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة وأحمد شوقي مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة.

وشدد اللواء عصام سعد على عدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها مؤكدًا أن المحافظة وضعت خطة زمنية محددة لتنفيذ أعمال حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها موجهًا مسئولي الأجهزة التنفيذية بضرورة الالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات بالتعاون مع جهات الولاية والتواصل الدائم مع غرفة عمليات المحافظة والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة.

كان محافظ أسيوط قد أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

جدير بالذكر أن الموجة 21 للازالات يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية بدأت المرحلة الأولى في 29 أبريل الماضي وانتهت 19 مابو الماضي وبدات المرحلة الثانية في 27 مايو الماضي واستمرت حتى 16 يونيو الجاري وبدأت المرحلة الثالثة والأخيرة السبت 8 يوليو وتستمر حتى 28 يوليو الجاري.

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