خرجوا قبل الوقت.. فرحة طلاب الثانوية العامة بامتحان علم النفس| شاهد

أعرب طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية عن فرحتهم بامتحان مادة علم النفس والاجتماع.

ورصدت عدسة صدى البلد آراء الطلاب في الامتحان من أمام احد مدارس المعادي للبنات.

وقالت الطالبة كارن محمد، آن الامتحان في متناول الطالب المتوسط، وقد جاءت أسئلة صعبة ولكن المجمل سهل.

وأشارت منة كرم، إلى أن الامتحان سهل والوقت كافي لإنهائه، وتتوقع حصولها على درجة عالية.

وتابعت خديجة محمد، ان الامتحان سهل ولم تتوقع ان يأتي على هذه الدرجة من السهولة.

وكان قد وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بضرورة توافد الطلاب على اللجان مبكرا ، حيث يتم فتح لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 أمام الطلاب في تمام الساعة 8:15 صباحا ، لتنفيذ إجراءات التفتيش للطلاب بدقة قبل دخول اللجان.

https://fb.watch/lGcJBIvGpa/?startTimeMs=2000&mibextid=DqYSjB