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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسام راضي يرأس اجتماعًا طارئًا لتنسيق التحرك الجماعي بشأن فلسطين

بسام راضي يرأس اجتماعًا
بسام راضي يرأس اجتماعًا طارئًا بشأن فلسطين

ترأس السفير بسام راضي سفير مصر في روما، الاجتماع الطارئ للسفراء العرب المعتمدين في العاصمة الإيطالية روما الذي استضافه مقر بعثة الجامعة العربية في روما بتنظيم من السفيرة إيناس مكاوي رئيسة البعثة. 

 

يأتي ذلك تنفيذا لقرارات الجامعة العربية بتكثيف التحرك الدبلوماسي العربى على المستوى الدولى تجاه التصعيد الأخير فى الأراضي الفلسطينية ووقف الاقتحامات المستمرة للمدن الفلسطينية وحمايتها من الاعتداءات المتكررة والتصعيد من سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني تلك الاعتداءات التى تمثل انتهاكًا للقانون الدولي.

 

وصرح السفير بسام راضي بأن القضية الفلسطينية تمثل قاسما مشتركا أعظم ومحورا أساسيا فى كافة التحركات والاتصالات المصرية على جميع المستويات مع أعضاء المجتمع الدولى، مشيرًا إلى موقف مصر المنعكس في بيان وزارة الخارجية المصرية الذى شدد على إدانة جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الاعتداء الذى قامت به القوات الإسرائيلية على مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، ورفض مصر الكامل للاعتداءات والاقتحامات الإسرائيلية المتكررة ضد المدن الفلسطينية، وما تسفر عنه من وقوع ضحايا أبرياء من المدنيين فى استخدام مفرط وعشوائي للقوة، وانتهاك سافر لأحكام القانون الدولى والشرعية الدولية، لاسيما القانون الإنسانى الدولى الذى يفرض التزامات واضحة ومحددة على إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال.

 

وأضاف راضي أن مصر تحذر من المخاطر الجسيمة للتصعيد الإسرائيلى المستمر ضد الفلسطينيين، وما يؤدى إليه من تأجيج لحالة الاحتقان ومفاقمة معاناة الشعب الفلسطيني، وتقويض للمساعى المبذولة من جانب مصر والشركاء الإقليميين والدوليين لخفض التوتر في الأراضي المحتلة.

 

وأكد أن مصر طالبت الأطراف الفاعلة والمؤثرة دولياً بالتدخل لوضع حد لتلك الانتهاكات وتوفير الحماية للشعب الفلسطينى.

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