عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ليلة لا تنسى.. تامر حسنى يعلق على حفله بلبنان.. صور

تامر حسنى
تامر حسنى

سجل النجم تامر حسني أكبر حضور جماهيري في حفله بلبنان في ليلة لا تُنسى وستظل راسخة في أذهان  محبيه من الشعب اللبناني.

ظل الجمهور ينادي على حسني، قبل صعوده على المسرح  بمنتهى الحب و الحماس و في لحظة صعوده  صرخ الجميع بأعلى صوت مع التصفيق الحار وسط صيحات عالية هزت أركان المسرح في حب حسني، و ظلت متواصلة و مستمرة وقت طويل و عندما يعلي حسني، صوته في المايك ليتحدث تزداد صيحات الحب مع أول حرف ينطقه فيتوقف عن الكلام من عظمة صوت الجمهور.

استمر الجمهور في صيحات الحب في مشهد  نادر حتى جلس الفنان تامر حسني على أرض المسرح و قال، :"صوتكم اللي مخلي رجلي مش شيلاني هغني إزاي طيب ، ثم شكر تامر الشعب اللبناني و دولة لبنان و الصحافة و الإعلام اللبناني على كل هذا الحب.

إيرادات الأفلام.. كريم عبد العزيز يصدم الجميع

اعترافات صادمة.. فيلم وثائقي يكشف خطة اغتيال الزعيم عادل إمام

محدش وشه بينور .. تصريح غريب من شريف مدكور عن الحج وملابسه

شاهد.. تصرف غريب من إيهاب توفيق داخل قبر علاء عبد الخالق

تامر حسنى 

و بدأ الحفل بأغنية هرمون السعادة التي كانت بمثابة زلزال يضرب جميع أرجاء المكان ثم غنى أشهر أغانيه الجديدة والقديمة مثل  انت اختيار، قولني كلام، هدلعني، حلو المكان، ليه طله، حبيتها يا ناس، عيش بشوقك، ناسيني ليه، كفياك أعذار، حلم سنين، بنت الإيه، كل مرة، أكتر حاجة ، انا ولا عارف، تليفوني رن، يانا يا مفيش، ارجعلي، نور عيني، ميحرمنيش منك، وحرص حسني على اهداء أغنية "كل سنة وأنت طيب" لمجموعه أفراد احتفالاً بيوم ميلادهم.

ظل يغني حسني، و يلتقط الصور التذكارية على قدر الإمكان و في لفتة إنسانية كعادته أوقف الحفل أكثر من مرة و طلب من الامن الدخول وسط الجمهور لمساعده بعض الحاضرين الذين أصيبوا بحالات اغماء من فرحتهم برؤيته و حماسهم الشديد وسط هذا الزحام الأسطوري، وامتنع عن الغناء حتى اطمأن على الجميع و استكمل حفله التاريخي و انهى الحفل بعرض مسرحي اذهل الحضور من براعته و براعة حركاته الراقصة مع فرقته الاستعراضية على أشهر أغانيه عمري ابتدا، ياتاعبني، بغير عليها، اللي جاي أحلى، متوصينيش، في ميدلي سريع.

وقدم حسني، موهبتين لبنانيتين ليا و كارولينا و قابلهم الجمهور بمنتهى الترحاب و اختتم الحفل بأغنية "تاج" التي تكون أحدث اصداراته و تفاعل معها الجميع خصوصاً وكان هناك البعض من الجماهير يرتدون القناع  الأحمر الخاص بشخصية تاج داخل فيلمه الجديد ( تاج ) وعادة صيحات الحب لمجرد احساسهم انه سوف يغادر المسرح و قال لهم حسني،:"طب هغني شويه كمان بس اوعدوني تخرجوا في هدوء عشان محدش يتأذي من الزحمة و ظل يغني مجدداً ليعطي مساحة للخروج الآمن للجمهور".

وقدم الشكر لحسين كسيره على التنظيم المبهر و شكر ياسر الحريري متعهد الحفل و كل من بذل مجهودا في هذا الحفل الأسطوري و شكر الشعب اللبناني الذي حمله على الأعناق منذ استقباله من المطار .

تامر حسنى
تامر حسنى
تامر حسنى
تامر حسنى
أغنية هرمون السعادة النجم تامرحسني تامر حسني تامرحسنى عيش بشوقك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبة قطب تكشف عادة تفعلها المرأة تفسد العلاقة الزوجية

رفض مصافحته.. نجم المنتخب الأولمبي يحرج فوزي لقجع على منصة التتويج |شاهد

أرسلت فيديوهات عارية بغرفة النوم.. شاب مصري يستدرج ثرية خليجية | تفاصيل

وزير الكهرباء يزف بشرى سارة لأصحاب العدادات القديمة

800 جنيه| الذهب يتراجع بقوة مجددا وعيار 21 الآن يسجل أدنى مستوياته

لعزله من الزمالك.. حكم نهائى ضد مرتضى منصور

لم يحضر.. تأييد عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك | القصة الكاملة

الحق اشتري| انخفاض كبير فى أسعار الدواجن والبيض.. وتوقعات بوصول الأرز إلى 15 جنيها

موضوعات متعلقة

تسمم .. مي سليم تكشف تطورات الحالة الصحية لـ دانا حمدان |خاص

رجعوا لبعض ولا لأ .. غادة عادل تظهر برفقة طليقها في اليونان

سبب وفاة ابنة مدير أعمال مصطفى شعبان في الساحل الشمالي

وفاة المنتج الأمريكي بيل إمرمان عن عمر 85 عاما

خطوه ذكية.. سينرجي تشيد بفيلم تاج لـ تامر حسني

وفاة بيتا سانت جون بطلة Tarzan عن عمر يناهز 93 عاما

لديهما 4 أبناء.. انفصال المطرب ريكي مارتن عن زوجه جوان يوسف

نجوم الفن والإعلام في حفل علي الحجار بالجامعة الأمريكية

ترشيحاتنا

من هو المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية الجديد؟ سيرة ذاتية

لا نملك الصلاحية.. رئيس الأركان الإسرائيلي يهاجم العصيان داخل جيش الاحتلال

لماذا أرسلت تركيا مقاتلي آزوف مع زيلينسكي عند عودته لأوكرانيا؟

اكتساح مصري.. الكاف يعلن التشكيل الأفضل لأمم إفريقيا تحت 23 سنة

وزيري يتفقد قاعات العرض المخصصة لاستقبال معرض رمسيس وذهب الفراعنة بمتحف أستراليا

حسام عبدالغفار: 500 ألف خدمة يوميا للمواطنين تقدمها مبادرة 100 يوم صحة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد عز يحتفل بتخرج نجله .. صور

تعاليلي البيت أديلك الامتحان| حكاية مدرس البحيرة وطالبة الثانوي.. تعدى عليها وهددها بفضحها

ليلة لا تنسى.. تامر حسنى يعلق على حفله بلبنان.. صور

هبة قطب تكشف عادة تفعلها المرأة تفسد العلاقة الزوجية

فيديو

فيديو غامض بالساحل الشمالي يكشف سبب وفاة ابنة مدير أعمال مصطفى شعبان|فيديوجراف

مقطع يحبس الأنفاس.. شاهد سمكة قرش تقترب من سباح بأحد الشواطئ

لقاء الخميسي تحتفل بعيد زواجها من محمد عبد المنصف على طريقتها الخاصة

اعترافات صادمة.. فيلم وثائقي يكشف خطة اغتيال الزعيم عادل إمام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ