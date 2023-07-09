ليلة لا تنسى.. تامر حسنى يعلق على حفله بلبنان.. صور

سجل النجم تامر حسني أكبر حضور جماهيري في حفله بلبنان في ليلة لا تُنسى وستظل راسخة في أذهان محبيه من الشعب اللبناني.

ظل الجمهور ينادي على حسني، قبل صعوده على المسرح بمنتهى الحب و الحماس و في لحظة صعوده صرخ الجميع بأعلى صوت مع التصفيق الحار وسط صيحات عالية هزت أركان المسرح في حب حسني، و ظلت متواصلة و مستمرة وقت طويل و عندما يعلي حسني، صوته في المايك ليتحدث تزداد صيحات الحب مع أول حرف ينطقه فيتوقف عن الكلام من عظمة صوت الجمهور.

استمر الجمهور في صيحات الحب في مشهد نادر حتى جلس الفنان تامر حسني على أرض المسرح و قال، :"صوتكم اللي مخلي رجلي مش شيلاني هغني إزاي طيب ، ثم شكر تامر الشعب اللبناني و دولة لبنان و الصحافة و الإعلام اللبناني على كل هذا الحب.

تامر حسنى

و بدأ الحفل بأغنية هرمون السعادة التي كانت بمثابة زلزال يضرب جميع أرجاء المكان ثم غنى أشهر أغانيه الجديدة والقديمة مثل انت اختيار، قولني كلام، هدلعني، حلو المكان، ليه طله، حبيتها يا ناس، عيش بشوقك، ناسيني ليه، كفياك أعذار، حلم سنين، بنت الإيه، كل مرة، أكتر حاجة ، انا ولا عارف، تليفوني رن، يانا يا مفيش، ارجعلي، نور عيني، ميحرمنيش منك، وحرص حسني على اهداء أغنية "كل سنة وأنت طيب" لمجموعه أفراد احتفالاً بيوم ميلادهم.

ظل يغني حسني، و يلتقط الصور التذكارية على قدر الإمكان و في لفتة إنسانية كعادته أوقف الحفل أكثر من مرة و طلب من الامن الدخول وسط الجمهور لمساعده بعض الحاضرين الذين أصيبوا بحالات اغماء من فرحتهم برؤيته و حماسهم الشديد وسط هذا الزحام الأسطوري، وامتنع عن الغناء حتى اطمأن على الجميع و استكمل حفله التاريخي و انهى الحفل بعرض مسرحي اذهل الحضور من براعته و براعة حركاته الراقصة مع فرقته الاستعراضية على أشهر أغانيه عمري ابتدا، ياتاعبني، بغير عليها، اللي جاي أحلى، متوصينيش، في ميدلي سريع.

وقدم حسني، موهبتين لبنانيتين ليا و كارولينا و قابلهم الجمهور بمنتهى الترحاب و اختتم الحفل بأغنية "تاج" التي تكون أحدث اصداراته و تفاعل معها الجميع خصوصاً وكان هناك البعض من الجماهير يرتدون القناع الأحمر الخاص بشخصية تاج داخل فيلمه الجديد ( تاج ) وعادة صيحات الحب لمجرد احساسهم انه سوف يغادر المسرح و قال لهم حسني،:"طب هغني شويه كمان بس اوعدوني تخرجوا في هدوء عشان محدش يتأذي من الزحمة و ظل يغني مجدداً ليعطي مساحة للخروج الآمن للجمهور".

وقدم الشكر لحسين كسيره على التنظيم المبهر و شكر ياسر الحريري متعهد الحفل و كل من بذل مجهودا في هذا الحفل الأسطوري و شكر الشعب اللبناني الذي حمله على الأعناق منذ استقباله من المطار .

تامر حسنى