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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مانشستر يونايتد يكثف مفاوضاته لحسم صفقة أونانا

أونانا
أونانا

كشف فابريزو رومانو، الصحفي بشبكة “سكاي سبورتس”، آخر تطورات مفاوضات نادي مانشستتر يونايتد مع إنتر ميلان، لضم حارسه الكاميروني أندريه أونانا.

ويستهدف مانشستر يونايتد ضم أونانا لتعويض رحيل حارسه الإسباني ديفيد دي خيا بعد 12 عاما في صفوف الفريق.

وكتب رومانو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:" لا يتفاوض مانشستر يونايتد على أي حارس مرمى آخر غير أندريه أونانا في هذه المرحلة".

وأضاف:" تم التفاوض مع 3 مرشحين ولكن لم يتم إحراز أي تقدم، كلهم ​​في وضع الانتظار منذ يوم الأربعاء حيث يصر تين هاج على ضم أونانا".

واختتم:" من المتوقع إتمام صفقة أونانا الأسبوع المقبل".

وشارك الحارس الكاميروني مع إنتر ميلان في 41 مباراة بجميع المسابقات، الموسم المنقضي، واستقبل 36 هدفًا، وخرج في 19 لقاءً بشباك نظيفة ويمتد عقد أونانا مع نادي إنتر ميلان حتى صيف 2027.

مانشستتر يونايتد أونانا إنتر ميلان أندريه أونانا رومانو

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