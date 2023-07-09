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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزير الإنتاج الحربي يوجّه بضرورة تطوير منظومة العمل بالشركات والوحدات التابعة

المهندس المهندس محمد
المهندس المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الإنتاج الحربى

عقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الإنتاج الحربى، اجتماعا مع رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة، وكذا رؤساء القطاعات والمستشارين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، جاء ذلك بمقر الوزارة بقطاع التدريب بمدينة السلام .

 

استهل الوزير " محمد صلاح" الاجتماع بالترحيب بكافة الحضور، موضحاً أن هذا الاجتماع يأتي في ضوء الحرص على متابعة سير العمل بالشركات والوحدات التابعة ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التى يتم تنفيذها بكافة الجهات التابعة، وذلك في إطار الانتقال الفعلي للوزارة والهيئة للعمل من الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مؤكداً ضرورة الانتهاء من ربط منظومات العمل بالجهات التابعة مع منظومات العمل الحديثة بالوزارة والهيئة.

 

وشدد وزير الإنتاج، خلال الاجتماع شدد على ضرورة قيام القطاعات المختلفة بالوزارة والهيئة بتقديم الدعم للشركات والوحدات التابعة والإشراف عليها بهدف استكمال ومراقبة سير العملية الإنتاجية وزيادة قدرتها والعمل علي إمدادها بأحدث التكنولوجيات بما يضمن استمرار الإنتاج الحربي في القيام بدوره كركيزة أساسية للتصنيع العسكرى فى مصر إلى جانب دوره المدني كأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة.

 

كما حرص الوزير محمد صلاح خلال الاجتماع علي التأكيد بضرورة الالتزام بالتوجيهات الرئاسية الخاصة بزيادة نسب تعميق التصنيع المحلي والسعي إلى عقد الشراكات مع مختلف المؤسسات والجهات الوطنية والعالمية لنقل أحدث تكنولوجيات التصنيع العسكري والمدني إلى خطوط الإنتاج بمختلف الجهات التابعة.

 

وأصدر وزير الإنتاج الحربي، توجيهات تتعلق بأهمية تطبيق مبدأ الحوكمة بكافة القطاعات التابعة للشركات والوحدات مع تنفيذ ترشيد المصروفات بكافة صورها، وأكد على أهمية التكامل بين الشركات والوحدات التابعة والاستفادة من الموارد والخبرات والإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والفنية الموجودة بكل منها، ووجّه بأهمية المتابعة الميدانية الدورية لمختلف المشروعات التي يتم تنفيذها، بالإضافة إلى ضرورة رفع الروح المعنوية للعاملين والاستماع إلى مقترحاتهم وأفكارهم للتطوير ومناقشتهم في إيجاد حلول ورؤى استباقية للمشكلات التي قد تعوق سير العملية الإنتاجية والحرص على الاستفادة من المبدعين والمبتكرين من أبناء الإنتاج الحربي وتقليدهم المناصب القيادية التي تناسب كفاءتهم، لافتاً إلى أن الجهات التابعة تضم نخبة من المهندسين ذوي الخبرة والعمالة الفنية الماهرة والإداريين ذوي الكفاءة وهو ما يستوجب العمل على صقل خبراتهم من خلال تدريب وتأهيل العاملين بمختلف الفئات الوظيفية والعمل على تكوين صف ثاني من الكوادر القادرة على تولي المسئولية واتخاذ القرارات، مشدداً على وجوب إتباع تعليمات وإجراءات السلامة والصحة المهنية للحفاظ على العنصر البشري الذي تقوم عليه العملية الإنتاجية ويعد رأس المال الحقيقي للإنتاج الحربي.


وأكد الوزير محمد صلاح على مبدأ الثواب والعقاب من خلال تحفيز الكفاءات المتميزة وحثهم علي الابتكار وفي نفس الوقت توقيع جزاءات رادعة على العناصر الغير منتجة والعمل على توجيههم لتصويب مسارهم.

 

 الاهتمام بتطوير الشق التسويقي لمنتجات شركات الإنتاج الحربي

وصرّح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أن الوزير "محمد صلاح" شدد خلال هذا الاجتماع  الموسع على ضرورة الاهتمام بتطوير الشق التسويقي لمنتجات شركات الإنتاج الحربي من خلال دراسة أوجه تعزيز التسويق الإلكتروني للمنتجات المدنية وتأهيل  العاملين بها من المتخصصين في مجال التسويق والمعارض وثقل خبراتهم ضمن خطة عمل مبنية على توفير منظومة متطورة لخدمة العملاء إلى جانب التوسع في المشاركة بالمعارض المحلية والدولية وفتح أسواق تصديرية جديدة لدعم وتعزيز الاقتصاد القومي وتعزيز القيمة المضافة.

 

وأوضح "بكر" أن الاجتماع شهد توجيهات واضحة بالإلتزام ببذل أقصى جهد لإعلاء مصلحة الوطن خاصةً في ظل الأحداث الدولية الأخيرة والتي انعكست داخلياً على مختلف دول العالم ومنها مصر وفرضت العديد من التحديات التى تتطلب المزيد من العمل المتواصل في إطار بناء الجمهورية الجديدة.

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