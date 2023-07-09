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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أنشطة رياضية وثقافية وفنية عديدة.. مهرجان العلمين الجديدة تجربة صيفية فريدة

مهرجان العلمين
مهرجان العلمين

قالت نورهان عجيزة، مراسلة القاهرة الإخبارية، إن العالم ينتظر انطلاق مهرجان العلمين الجديدة، موضحةً أنه يعد أكبر حدث ترفيهي في مصر والشرق الأوسط، حيث من المقرر بدء فعالياته من 13 يوليو حتى 26 أغسطس، ويقدم تجربة صيفية فريدة من نوعها على ساحل البحر المتوسط ويستقب

ل أكثر من مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربي.

وأضافت «عجيزة»، عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن مدينة العملين تُقام على مساحة تزيد عن 50 ألف فدان باستثمارات تتخطى 40 مليار جنيه، حيث تستهدف أن تستوعب أكثر من 4 ملايين مواطن، متابعة: «في نطاق الاستعدادات، تشارك كبرى شركات التنظيم والحفلات بمصر والوطن العربي في تغطية الحدث وتنظيمه على مدار الساعة مع توافر كافة الخدمات العامة بأعلى معايير دولية بما تُسمى مدينة الجيل الرابع»، مؤكدةً انطلاق فعاليات رياضية مختلفة بين أكثر من 12 نشاطا رياضيا وثقافيا وفنيا، إذ أن هذه الأنشطة تتناول العديد من الرياضات بالمشاركة مع الكثير من نجوم الرياضة العالميين حيث تقام بطولة كرة القدم الشاطيئة فضلا عن بطولة للتجديف.

 

أفضل 10 مصممي أزياء من الوطني العربي

وأشارت إلى أنه على هامش المهرجان، يُقام عرض أزياء عالمي بحضور أفضل 10 مصممي أزياء من الوطني العربي، فضلا عن إقامة الكثير من الحفلات لأبرز الفنانين المصريين والعرب، متابعة أن الأجواء في مدينة العلمين الجديدة مميزة للغاية وتمتلئ بالبهجة والنشاط والحيوية: "المدينة الثقافية في العلمين الجديدة تعرف بمدينة الفنون، وتحتوي على الأوبرا ومسرح روماني مكشوف للحفلات والعروض الموسيقية فضلا عن مجمع استديوهات ومكتبة ثقافية إلى جانب متحف مدينة العلمين".
 

مهرجان العلمين ساحل البحر المتوسط الوطن العربي كرة القدم الشاطيئة الحفلات

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